Польский прелат назначен заместителем главы дипломатической службы Ватикана

Ваховский родился 8 мая 1970 года в польском городе Пиш. Рукоположен в священника в 1996 году. Получил степень доктора канонического права. Поступил на дипломатическую службу Ватикана в 2004 году в возрасте 34 лет. Служил в представительствах Святого престола в Сенегале, при международных организациях в Вене и в Польше. В последнее время занимал пост советника нунциатуры при отделе по взаимоотношениям с государствами Госсекретариата. Владеет четырьмя языками, в том числе русским.