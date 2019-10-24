Польский прелат назначен заместителем главы дипломатической службы Ватикана

ВАТИКАН, 24 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск назначил польского прелата Мирослава Станислава Ваховского заместителем секретаря по отношениям с государствами Госсекретариата Ватикана (заместителем главы дипломатической службы), сообщила в четверг служба печати Святого престола.
Ваховский родился 8 мая 1970 года в польском городе Пиш. Рукоположен в священника в 1996 году. Получил степень доктора канонического права. Поступил на дипломатическую службу Ватикана в 2004 году в возрасте 34 лет. Служил в представительствах Святого престола в Сенегале, при международных организациях в Вене и в Польше. В последнее время занимал пост советника нунциатуры при отделе по взаимоотношениям с государствами Госсекретариата. Владеет четырьмя языками, в том числе русским.
Дипломатическую службу Святого престола с ноября 2014 года возглавляет английский архиепископ Пол Ричард Галлахер.