В МВД рассказали подробности столкновения грузовика с тепловозом

"По предварительной информации, водитель большегруза попытался пересечь нерегулируемый железнодорожный переезд, оборудованный знаками, перед маневровым тепловозом, двигавшимся со скоростью около 3 километров в час. В результате столкновения автомобиль получил механические повреждения, перевозимый груз остался в транспортировочной емкости и не представляет угрозы для окружающих. Водители тепловоза и грузовика не пострадали", - говорится в сообщении ведомства.