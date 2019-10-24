В МВД рассказали подробности столкновения грузовика с тепловозом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Причиной столкновения грузовика с химвеществами и тепловоза в Дзержинске стала попытка водителя большегруза пересечь железнодорожный переезд перед движущимся локомотивом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Маневровый тепловоз и грузовик столкнулись на железнодорожном переезде на пересечении Автозаводского и Игумновского шоссе в Дзержинске около 13 часов в четверг. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, большегруз перевозил химические вещества, однако разлива не произошло, угрозы жизни и здоровью населения нет.
"По предварительной информации, водитель большегруза попытался пересечь нерегулируемый железнодорожный переезд, оборудованный знаками, перед маневровым тепловозом, двигавшимся со скоростью около 3 километров в час. В результате столкновения автомобиль получил механические повреждения, перевозимый груз остался в транспортировочной емкости и не представляет угрозы для окружающих. Водители тепловоза и грузовика не пострадали", - говорится в сообщении ведомства.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Движение на переезде восстановлено.
В сообщении подчеркивается, что железнодорожные пути, на которых произошло столкновение, не используются для пассажирских перевозок.