Полиция Башкирии завела дело после сообщений об убийстве щенков петардами

УФА, 24 окт - РИА Новости. Полиция Башкирии возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными по факту гибели 11 щенков в Стерлитамаке, сообщили в МВД по региону.

Ранее волонтеры организовали сбор подписей на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков. По данным автора петиции, животных якобы взорвали петардами школьники 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района. На фотографиях, распространенных в социальных сетях, запечатлены 11 убитых щенков. Полиция организовала проверку. После того как история с щенками получила резонанс, прокурорские сотрудники выехали на место происшествия, чтобы оценить работу должностных лиц с несовершеннолетними, которые находятся в социально опасном положении.

"Следственным подразделением управления МВД России по городу Стерлитамаку принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "жестокое обращение с животными", - сообщает башкирская полиция.