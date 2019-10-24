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РИА Новости

Полиция Башкирии завела дело после сообщений об убийстве щенков петардами

16:21 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
УФА, 24 окт - РИА Новости. Полиция Башкирии возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными по факту гибели 11 щенков в Стерлитамаке, сообщили в МВД по региону.
Ранее волонтеры организовали сбор подписей на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков. По данным автора петиции, животных якобы взорвали петардами школьники 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района. На фотографиях, распространенных в социальных сетях, запечатлены 11 убитых щенков. Полиция организовала проверку. После того как история с щенками получила резонанс, прокурорские сотрудники выехали на место происшествия, чтобы оценить работу должностных лиц с несовершеннолетними, которые находятся в социально опасном положении.
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"Следственным подразделением управления МВД России по городу Стерлитамаку принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "жестокое обращение с животными", - сообщает башкирская полиция.
Ведомство отмечает, что согласно экспертизе, которую провели специалисты экспертно-криминалистического центра МВД Башкирии и Оренбургского государственного аграрного университета, у пяти щенков имеются множественные прижизненные повреждения, повлекшие их смерть. "На теле еще одного имеются колотые раны. Остальные животные скончались в результате различных причин, в том числе переохлаждения, пневмонии или отсутствия кормления", - говорится в сообщении МВД по республике.
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