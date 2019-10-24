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РИА Новости

Сотрудники Google обвинили руководство в слежке за ними, сообщили СМИ

16:21 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сотрудники компании Google обвинили руководство в создании расширения для браузера Chrome для слежки за ними, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на текст заявления сотрудников, который попал в его распоряжение.
Согласно свидетельству сотрудников, в начале месяца на их компьютеры было установлено расширение, которое автоматически сообщало о создании одним из них события в календаре, в которых задействованы свыше ста человек. Сообщается, что, по мнению сотрудников Google, руководство планировало таким образом следить за их возможными попытками организовывать протесты и обсуждать трудовое право. В заявлении говорится, что наиболее вероятное объяснение разработки расширения - "попытка руководства незамедлительно узнавать об организаторских попытках сотрудников".
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В самой компании, по данным агентства, все обвинения отрицают, заявляя, что "утверждения об операциях и целях этого расширения являются абсолютно ложными". "Это высвечивающееся на экране напоминание, которое просит людей обратить внимание на автоматическое добавление в календарь встречи, где участвуют больше ста человек", - приводит агентство слова представителя Google. В компании также отметили, что никакой личной информации это расширение не сохраняет.
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