Сотрудники Google обвинили руководство в слежке за ними, сообщили СМИ

Согласно свидетельству сотрудников, в начале месяца на их компьютеры было установлено расширение, которое автоматически сообщало о создании одним из них события в календаре, в которых задействованы свыше ста человек. Сообщается, что, по мнению сотрудников Google, руководство планировало таким образом следить за их возможными попытками организовывать протесты и обсуждать трудовое право. В заявлении говорится, что наиболее вероятное объяснение разработки расширения - "попытка руководства незамедлительно узнавать об организаторских попытках сотрудников".