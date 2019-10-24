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РИА Новости
Ростовская область

Около 4,6 миллиарда рублей направят на развитие сел в Ростовской области

16:20 24.10.2019
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйСело
Село
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Село. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости. Порядка 4,6 миллиарда рублей будет направлено на развитие сельских территорий Ростовской области в 2020-2022 годах, сообщает правительство региона.
Областная госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" была утверждена на заседании правительства региона под председательством губернатора Ростовской области Василия Голубева. Срок ее реализации - 2020-2030 годы.
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"Общий объем финансирования программы к первому чтению проекта областного закона об областном бюджете на 2020-2022 годы составляет 4,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Средства предусмотрены из различных источников финансирования.
Программой предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий селян, строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, реализацию проектов комплексного обустройства территорий под компактную жилищную застройку, благоустройство сельских территорий.
Кроме того, благодаря программе предусмотрена государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат, понесенных при оплате ученических договоров, а также за прохождение студентами практики на предприятиях АПК.
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"Эти направления софинансируются из федерального бюджета. Также предусмотрена господдержка за счет средств областного бюджета на разработку проектной документации по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности", - приводятся слова министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.
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