Около 4,6 миллиарда рублей направят на развитие сел в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости. Порядка 4,6 миллиарда рублей будет направлено на развитие сельских территорий Ростовской области в 2020-2022 годах, сообщает правительство региона.

Областная госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" была утверждена на заседании правительства региона под председательством губернатора Ростовской области Василия Голубева. Срок ее реализации - 2020-2030 годы.

"Общий объем финансирования программы к первому чтению проекта областного закона об областном бюджете на 2020-2022 годы составляет 4,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Средства предусмотрены из различных источников финансирования.

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий селян, строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, реализацию проектов комплексного обустройства территорий под компактную жилищную застройку, благоустройство сельских территорий.

Кроме того, благодаря программе предусмотрена государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат, понесенных при оплате ученических договоров, а также за прохождение студентами практики на предприятиях АПК.