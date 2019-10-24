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РИА Новости

Латвии не следовало отказываться от диалога с Россией, заявил экс-глава МИД

16:18 24.10.2019
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© Sputnik / Sergey MelkonovБывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
© Sputnik / Sergey Melkonov
РИГА, 24 окт – РИА Новости. Латвии не следовало отказываться от диалога с Россией, его нужно возобновить, заявил РИА Новости экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс.
Латвия - одна из стран ЕС, которая активно выступала за введение санкций против РФ после воссоединения Крыма с Россией. Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила российского лидера Владимира Путина посетить балтийскую республику.
"Пока президентом Латвии является Эгилс Левитс, вряд ли будет возможна его встреча с Владимиром Путиным. Так что примеру Эстонии мы вряд ли последуем. Я считаю, что Латвии не следовало отказываться от диалога с Россией, его нужно возобновить", - заявил Юрканс РИА Новости.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с возвращением Крыма в состав РФ и ситуацией на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Россия также неоднократно заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Рига
22 октября, 00:14РИА Новости
Экс-премьер Латвии заявил, что его страна попала в "пятую точку"
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