Латвии не следовало отказываться от диалога с Россией, заявил экс-глава МИД

Латвия - одна из стран ЕС, которая активно выступала за введение санкций против РФ после воссоединения Крыма с Россией. Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила российского лидера Владимира Путина посетить балтийскую республику.

"Пока президентом Латвии является Эгилс Левитс, вряд ли будет возможна его встреча с Владимиром Путиным. Так что примеру Эстонии мы вряд ли последуем. Я считаю, что Латвии не следовало отказываться от диалога с Россией, его нужно возобновить", - заявил Юрканс РИА Новости.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с возвращением Крыма в состав РФ и ситуацией на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Россия также неоднократно заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно.