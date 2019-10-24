Защитники религиозной свободы: каждый день за веру погибают 11 христиан

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Число христиан, которые подвергаются гонениям за свои религиозные убеждения, за год возросло в мире на 30 миллионов человек, заявил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарев, озвучив данные мониторинга за прошедший год.

Презентации доклада "Мониторинг религиозной свободы в современном мире" за период с сентября 2018 по сентябрь 2019 года прошла в четверг в МИА "Россия сегодня". Доклад ежегодно готовит Российская ассоциация защиты религиозной свободы – общественная организация, в которую входят представители разных конфессий России.

"В истекшем году за веру убили 4136 христиан. Это означает, что каждый день 11 христиан убивают за то, что они являются последователями христианской веры. И каждый девятый христианин сегодня испытывает трудности со свободой вероисповедания – начиная с нарушений прав и заканчивая прямым физическим насилием", - сказал Звонарев.

По его словам, на данный момент "в мире подвергаются преследованиям 245 миллионов христиан", что на 30 миллионов человек больше, чем прошлом году, когда их было 215 миллионов - "людей преследуют в 144 странах мира".

Говоря о результатах этих процессов, он с сожалением напомнил о десятикратном снижение христианского население Ирака, двукратном сокращении христиан Сирии и почти полном сокращении числа христиан в Ливии, которое наблюдают исследователи.

Другой участник презентации доклада отметил рост преследований христиан в странах Азии и Африки.

"По результатам мониторинга гонений на христиан с сентября 2018 по сентябрь 2019 года отмечен рост гонений на христиан в странах Азии и Африки. Это связано, прежде всего, с действием экстремистских организаций в этих регионах, а также таких факторов, как национализм и коммунистических режим", - заявил генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной свободы Олег Гончаров.