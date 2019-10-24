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РИА Новости

Диетолог предупредила об опасности куриного бульона

16:15 24.10.2019 (обновлено: 18:27 24.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовУжин депутата Николая Бондаренко - куриный бульон с капустой
Ужин депутата Николая Бондаренко - куриный бульон с капустой
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", в чем заключаются польза и вред куриного бульона и кому нельзя его употреблять.
По ее словам, в бульон из курицы переходит много необходимых организму веществ, включая полезные для иммунитета аминокислоты.
"В курином бульоне содержится L-карнитин — вещество, обеспечивающее транспорт жирных кислот в жизненно важные органы. Благодаря этому они начинают эффективнее работать, производить энергию и усваивать питательные вещества. В отвар также часто добавляют специи, которые улучшают отхаркивающее действие, повышают прилив крови к слизистым, что способствует улучшенной работе иммунитета. Специи выполняют и разогревающую функцию", — рассказала диетолог.
Но из-за изменившихся условий содержания кур бульон из магазинного птичьего мяса не так полезен, как раньше, считает Соломатина.
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"Употреблять бульон, приготовленный с ними, не рекомендуется, особенно это относится к первому отвару, который следует слить", — подчеркнула врач.
Она порекомендовала вместо этого использовать для готовки второй отвар, хотя в нем содержится меньше питательных веществ.
"Если у вас и получится приготовить крепкий бульон, то его нельзя употреблять людям при мочекаменной болезни, панкреатите и подагре", — отметила врач.
Соломатина добавила, что бульон второго отвара в любом случае является хорошим средством для восстановления организма после заболевания.
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