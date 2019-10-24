Диетолог предупредила об опасности куриного бульона

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала " Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала " Вечерней Москве ", в чем заключаются польза и вред куриного бульона и кому нельзя его употреблять.

По ее словам, в бульон из курицы переходит много необходимых организму веществ, включая полезные для иммунитета аминокислоты.

"В курином бульоне содержится L-карнитин — вещество, обеспечивающее транспорт жирных кислот в жизненно важные органы. Благодаря этому они начинают эффективнее работать, производить энергию и усваивать питательные вещества. В отвар также часто добавляют специи, которые улучшают отхаркивающее действие, повышают прилив крови к слизистым, что способствует улучшенной работе иммунитета. Специи выполняют и разогревающую функцию", — рассказала диетолог.

Но из-за изменившихся условий содержания кур бульон из магазинного птичьего мяса не так полезен, как раньше, считает Соломатина.

"Употреблять бульон, приготовленный с ними, не рекомендуется, особенно это относится к первому отвару, который следует слить", — подчеркнула врач.

Она порекомендовала вместо этого использовать для готовки второй отвар, хотя в нем содержится меньше питательных веществ.

"Если у вас и получится приготовить крепкий бульон, то его нельзя употреблять людям при мочекаменной болезни, панкреатите и подагре", — отметила врач.