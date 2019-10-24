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РИА Новости

Египет и Эфиопия урегулировали инцидент вокруг заявлений о плотине на Ниле

16:15 24.10.2019 (обновлено: 16:16 24.10.2019)
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© AP Photo / Elias AsmareСтроительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
© AP Photo / Elias Asmare
КАИР, 24 окт - РИА Новости. Египет и Эфиопия заявили о преодолении напряженности, возникшей после заявления эфиопского премьера Абия Ахмеда в парламенте страны о намерении защищать право страны на строительство плотины на Ниле, сообщил официальный представитель президентской администрации Египта.
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
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Египет надеется на помощь России в урегулировании проблемы плотины Эфиопии
Ранее эфиопский премьер, выступая перед парламентом, заявил, что если возникнет необходимость воевать за строящуюся плотину "Возрождение", то его страна готова мобилизовать для этого миллион человек. После этого МИД Египта опубликовал ответное заявление, в котором выразил "глубокое потрясение" заявлениями, приписываемыми премьер-министру Абию Ахмеду.
В четверг в Сочи, где проходит саммит и экономический форум "Россия-Африка", прошла запланированная ранее встреча эфиопского премьера с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщило египетское информагентство МЕНА.
"Премьер Абий Ахмед подтвердил, что его заявления в парламенте по плотине были вырваны из контекста, и что он с уважением относится к руководству и народу Египта", - заявил официальный египетский представитель, комментируя итоги этой встречи. Эфиопский премьер также подчеркнул, что ни народ, ни правительство Эфиопии не собираются наносить урон интересам Египта, а также что он сам остается привержен диалогу по вопросу спорой плотины.
В свою очередь, президент Египта заявил эфиопскому лидеру, что Каир поддерживает стремление к развитию Эфиопии, возводящей плотину "Возрождение". Однако по его словам, это развитие не должно происходить за счет прав Египта на воды Нила. Таким образом, "негативные последствия, возникшие из-за публикации в СМИ заявлений, приписываемых эфиопской стороне, были преодолены", - заявил египетский представитель.
Ранее сообщалось, что президент Египта и эфиопский на встрече в Сочи договорились о возобновлении переговоров по строящейся на Ниле плотины "Возрождение".
Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Возрождение", запуск которого, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, которые расположены ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако разногласия до сих пор остаются.
Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
12 марта 2018, 14:58РИА Новости
В МИД обсудили с послом Египта справедливое распределение вод Нила
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СочиРоссияЕгипетЭфиопияВ мире
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