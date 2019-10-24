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РИА Новости

Три губернатора готовы возглавить региональные отделения "Единой России"

16:13 24.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии "Единая Россия". 24 октября 2019
Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии Единая Россия. 24 октября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Несколько губернаторов на встрече с председателем "Единой России", премьером Дмитрием Медведевым заявили о готовности возглавить региональные отделения партии.
"Я думаю, абсолютно логичным было бы возглавить партийное отделение... для нас выборы проходят каждый день, мы каждый день, встречаясь с людьми, проводим выборы, выслушиваем мнение о нашей работе, корректируя ее, поэтому куда-то убегать в сторону, пытаться, как вы говорите, смешать что-то несмешиваемое, наверное, это было бы неправильным. Для того, чтобы продолжать эту программу, я для себя такое решение принял, попросил бы о поддержке возглавить региональное отдаление",- сказал глава Кировской области Игорь Васильев на встрече Медведева с рядом губернаторов в четверг.
По словам главы региона, он принял решение идти на выборы от партии еще два года назад.
В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который также решил возглавить реготделение партии, отметил, что в общественно-политической сфере сложились надежные, конструктивные взаимоотношения между различными политическими силами, между различными ветвями, уровнями власти. По его словам, "такая стабильная ситуация базируется, с одной стороны, на представительстве "Единой России" на большинстве представительных органов, с другой стороны на том, что партия в области не злоупотребляла своим "большинством" с другими политическими силами".
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"Есть такое решение с моей стороны, со стороны старших товарищей - возглавить региональное отдаление "Единой России". Это очень правильно, я таким образом даю сигнал, что я опирался и опираюсь на партию не только в своей губернаторской кампании, но я намерен опираться на партию и в своей дальнейшей работе",- пояснил Травников.
О тесном взаимодействии с "Единой Россией" заявил и глава Самарской области Дмитрий Азаров.
"Я когда вернулся на работу в регион, мы с товарищами по партии сели и посмотрели, как работает региональное отделение, что нужно поправить, поняли, что в какой-то момент партия была исполнительной властью на второй план отодвинута и стала таким младшим партнёром, что само по себе не правильно, конечно, это привело к некоторым ошибкам, на мой взгляд, при принятии важных решений",- рассказал Азаров.
Всего на встрече с Медведевым в главном офисе "Единой России" присутствовали 13 глав регионов.
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