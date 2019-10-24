Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T16:11Z
https://ria.ru/20191024/1560179050.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/09/1549210941_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_197f7bced557a64d77e861e50ae2c461.jpg
РИА Новости

Протесты в Ливане не вызваны внешним вмешательством, считает эксперт

16:11 24.10.2019
295
© РИА Новости / Михаил АлаеддинВид на Бейрут
Вид на Бейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Текущие протесты в Ливане не вызваны внешним вмешательством, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Алексей Сарабьев.
В Ливане демонстранты с 17 октября блокируют дороги в столице и баррикадируют трассы, связывающие северные и южные районы страны. Антиправительственные протесты по-прежнему носят преимущественно мирный характер, однако демонстранты не спешат отвечать на призывы военных и медиков разблокировать дороги. Военные предпринимают попытки силой разогнать манифестации, в ряде районов удалось возобновить автомобильное движение, но ненадолго. Возникли стычки между армией и демонстрантами, сообщается о раненых.
Среди демонстрантов в ходе недельных акций протеста звучат призывы к роспуску правительства и парламента, проведению досрочных выборов, отмене системы конфессиональных квот в политике, в которой многие видят причину неэффективного управления государством. Ряд университетов объявили о приостановке занятий на неопределенный срок и переносе экзаменов, остаются закрытыми банки страны.
"Речь не идёт о внешнем вмешательстве, речь не идёт о каких-то закулисных интригах мировых игроков, а налицо настоящие социальные протесты", - заявил Сарабьев на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Глава МИД Ливана Джебран Бассиль
12 октября, 15:45Война в Сирии
Глава МИД Ливана призвал вернуть Сирию в ЛАГ
По словам эксперта, среди проблем, которые привели к протестам, - социальное расслоение, бедность населения. Люди испытывают сложности с оплатой ЖКХ, имеют место перебои со светом, проблемы с интернетом. Также существует высокая безработица среди молодежи - ее уровень в три раза выше, чем в среднем по стране. Есть и серьезные экологические проблемы, связанные в первую очередь с мусорными полигонами и усугубившиеся лесными пожарами.
При этом политического или конфессионального подтекста у протестов пока не замечено, считает Сарабьев. У протестующих нет эмблем религиозных групп или политических партий. Более того, многие партии на начальных этапах протестов не могли четко определиться, какую сторону поддержать.
"Мне кажется, это как раз неплохо, потому, что это означает, что это не спровоцированный политическими силами какой-то процесс, а это действительно требования граждан, которые могут быть удовлетворены со стороны правительства", - отметил эксперт.
Также интересной чертой ливанских протестов является отсутствие негативного отношения к полиции и военным.
"Если во Франции силы правопорядка рассматривались протестующими как часть государственной машины, против которой выступает общество, то здесь, в Ливане военные и полиция выступают как часть общества. Это большой плюс и это вселяет надежду, что беспорядки не перерастут в столкновения между гражданскими и военными", - заявил Сарабьев.
Президент Ливана Мишель Аун
10 октября, 14:59Война в Сирии
Президент Ливана рассказал о возможных последствиях операции Турции в Сирии
110100
Обсудить 0
ЛиванВ мире
Рекомендуем
Ислам Кадыров
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Лента
новостей
Вид на Бейрут
Эксперт ожидает, что власти Ливана пойдут на новые уступки протестующим
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве назвали прокачку российского газа через Украину неизбежной
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Актриса Анастасия Заворотнюк
"Не помогает ничего": Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана готов начать диалог с представителями протестующих
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
В Тюменской области неизвестная болезнь валит с ног людей и животных
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Екатерина Конопенко
Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Глава офиса Зеленского назвал данные о подготовке ему подозрения фейком
09:29В Уфе проверяют данные об избиении пассажирки водителем автобуса
09:24В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
Лента новостейМолния