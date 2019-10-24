Протесты в Ливане не вызваны внешним вмешательством, считает эксперт

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Текущие протесты в Ливане не вызваны внешним вмешательством, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Алексей Сарабьев.

В Ливане демонстранты с 17 октября блокируют дороги в столице и баррикадируют трассы, связывающие северные и южные районы страны. Антиправительственные протесты по-прежнему носят преимущественно мирный характер, однако демонстранты не спешат отвечать на призывы военных и медиков разблокировать дороги. Военные предпринимают попытки силой разогнать манифестации, в ряде районов удалось возобновить автомобильное движение, но ненадолго. Возникли стычки между армией и демонстрантами, сообщается о раненых.

Среди демонстрантов в ходе недельных акций протеста звучат призывы к роспуску правительства и парламента, проведению досрочных выборов, отмене системы конфессиональных квот в политике, в которой многие видят причину неэффективного управления государством. Ряд университетов объявили о приостановке занятий на неопределенный срок и переносе экзаменов, остаются закрытыми банки страны.

"Речь не идёт о внешнем вмешательстве, речь не идёт о каких-то закулисных интригах мировых игроков, а налицо настоящие социальные протесты", - заявил Сарабьев на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По словам эксперта, среди проблем, которые привели к протестам, - социальное расслоение, бедность населения. Люди испытывают сложности с оплатой ЖКХ, имеют место перебои со светом, проблемы с интернетом. Также существует высокая безработица среди молодежи - ее уровень в три раза выше, чем в среднем по стране. Есть и серьезные экологические проблемы, связанные в первую очередь с мусорными полигонами и усугубившиеся лесными пожарами.

При этом политического или конфессионального подтекста у протестов пока не замечено, считает Сарабьев. У протестующих нет эмблем религиозных групп или политических партий. Более того, многие партии на начальных этапах протестов не могли четко определиться, какую сторону поддержать.

"Мне кажется, это как раз неплохо, потому, что это означает, что это не спровоцированный политическими силами какой-то процесс, а это действительно требования граждан, которые могут быть удовлетворены со стороны правительства", - отметил эксперт.

Также интересной чертой ливанских протестов является отсутствие негативного отношения к полиции и военным.