Оправданный участник митинга в Петербурге потребовал компенсацию

В сентябре Санкт-Петербургский городской суд из-за отсутствия состава преступления отменил приговор в отношении Цакунова, которого ранее районный суд признал виновным в нападении на полицейского (часть 1 статьи 318 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Участники несанкционированной акции собрались в Александровском саду 5 мая 2018 года. Полицейские неоднократно предупреждали их о том, что мероприятие не согласовано, и просили разойтись, но протестующие вышли на Невский проспект. Как передавал корреспондент РИА Новости, по пути участники акции сломали несколько пластиковых ограждений на проезжей части и забор вдоль тротуара. Шествие остановилось только в районе улицы Рубинштейна, где Невский был перекрыт бойцами ОМОНа и грузовиками Росгвардии.