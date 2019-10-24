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РИА Новости

Оправданный участник митинга в Петербурге потребовал компенсацию

16:07 24.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМитинг
Митинг
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Митинг. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Дзержинский районный суд зарегистрировал исковое заявление участника прошлогодней несанкционированной акции Михаила Цакунова в 2 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Исковое заявление Цакунова о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в размере двух миллионов рублей зарегистрировано Дзержинским районным судом", - сообщает пресс-служба городских судов.
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Иск подан к министерству финансов РФ, третьим лицом Цакунов указал ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
В сентябре Санкт-Петербургский городской суд из-за отсутствия состава преступления отменил приговор в отношении Цакунова, которого ранее районный суд признал виновным в нападении на полицейского (часть 1 статьи 318 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.
Участники несанкционированной акции собрались в Александровском саду 5 мая 2018 года. Полицейские неоднократно предупреждали их о том, что мероприятие не согласовано, и просили разойтись, но протестующие вышли на Невский проспект. Как передавал корреспондент РИА Новости, по пути участники акции сломали несколько пластиковых ограждений на проезжей части и забор вдоль тротуара. Шествие остановилось только в районе улицы Рубинштейна, где Невский был перекрыт бойцами ОМОНа и грузовиками Росгвардии.
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