Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что спецоперацию проводили сотрудники ведомства совместно со службой безопасности Сбербанка.

По предварительным данным, подозреваемый работает в ООО "НСВ" ("Национальная служба взысканий") и проживает в Волгограде. Мужчина действовал под псевдонимом "Антон 2131".

Задержанного доставили в полицию, против него открыто уголовное дело о "незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".

В свою очередь, в пресс-службе Сбербанка сообщили, что кредитная организация расторгнет контракт с коллекторским агентством "НСВ" в связи с утратой доверия и нарушением условий договора.

Также банк проверит системы защиты персональных данных проблемных заемщиков, которые используют его подрядчики.

В октябре Сбербанк признал утечку учетных записей по кредитным картам, касающуюся порядка 200 человек. Но позже выяснилось, что сотрудник банка продал в теневом сегменте интернета данные пяти тысяч аккаунтов.