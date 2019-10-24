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РИА Новости

Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

16:01 24.10.2019 (обновлено: 19:25 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗадержание
Задержание
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она отметила, что спецоперацию проводили сотрудники ведомства совместно со службой безопасности Сбербанка.
По предварительным данным, подозреваемый работает в ООО "НСВ" ("Национальная служба взысканий") и проживает в Волгограде. Мужчина действовал под псевдонимом "Антон 2131".
Задержанного доставили в полицию, против него открыто уголовное дело о "незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".
В свою очередь, в пресс-службе Сбербанка сообщили, что кредитная организация расторгнет контракт с коллекторским агентством "НСВ" в связи с утратой доверия и нарушением условий договора.
Также банк проверит системы защиты персональных данных проблемных заемщиков, которые используют его подрядчики.
В октябре Сбербанк признал утечку учетных записей по кредитным картам, касающуюся порядка 200 человек. Но позже выяснилось, что сотрудник банка продал в теневом сегменте интернета данные пяти тысяч аккаунтов.
В кредитной организации подчеркнули, что значительное количество учетных записей устарели и были неактивны, никто из клиентов денег не потерял.
Банкоматы Сбербанка
Вчера, 12:03Радио Sputnik
В Сбербанке назвали "домыслами" сведения о новой утечке базы данных в Сеть
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Сбербанк РоссииРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Народ! Никому не доверяйте, никому ничего не рассказывайте! Всю информацию о себе держите в секрете! Жизнь сейчас такая!
24 октября, 16:54
ddeluxo-87
5320000
А вообще-то очень интересно. Для того, чтобы получить необходимую информацию в банке правоохранительным органам нужна санкция суда, либо, по незначительным вопросам, прокурора. А работник коллекторского ООО имеет доступ к базе данных!
24 октября, 17:03
Harahalex37
4700101
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