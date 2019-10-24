Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она отметила, что спецоперацию проводили сотрудники ведомства совместно со службой безопасности Сбербанка.
По предварительным данным, подозреваемый работает в ООО "НСВ" ("Национальная служба взысканий") и проживает в Волгограде. Мужчина действовал под псевдонимом "Антон 2131".
Задержанного доставили в полицию, против него открыто уголовное дело о "незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".
В свою очередь, в пресс-службе Сбербанка сообщили, что кредитная организация расторгнет контракт с коллекторским агентством "НСВ" в связи с утратой доверия и нарушением условий договора.
Также банк проверит системы защиты персональных данных проблемных заемщиков, которые используют его подрядчики.
В октябре Сбербанк признал утечку учетных записей по кредитным картам, касающуюся порядка 200 человек. Но позже выяснилось, что сотрудник банка продал в теневом сегменте интернета данные пяти тысяч аккаунтов.
В кредитной организации подчеркнули, что значительное количество учетных записей устарели и были неактивны, никто из клиентов денег не потерял.