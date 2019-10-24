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РИА Новости

Sputnik Молдова удостоен Трофея ЮНЕСКО

16:00 24.10.2019
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© Sputnik / Мирослав РотарьТрофей ЮНЕСКО, врученный международному информационному агентству и радио Sputnik Молдова за продвижение культурных ценностей без границ
Трофей ЮНЕСКО, врученный международному информационному агентству и радио Sputnik Молдова за продвижение культурных ценностей без границ
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 24 окт — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова награждено Трофеем ЮНЕСКО "за продвижение культурных ценностей без границ". Sputnik был номинирован на награду культурной ассоциацией "Молдова и её меньшинства", входящей в состав Молдавской федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.
Вручение трофея состоялось на торжественной церемонии закрытия международного фестиваля "Созвездие талантов", в котором приняли участие более 600 артистов из 20 стран мира. "Мы высоко ценим труд и профессионализм команды Sputnik и безмерно благодарны за вклад агентства в продвижение высоких ценностей культурного наследия. Радиопередачи, статьи, видео- и фоторепортажи Sputnik позволяют углубиться в древние истоки молдавского государства и ознакомиться с его талантами", — отметила президент ассоциации "Молдова и её меньшинства" Евгения Урсу.
Sputnik Молдова начало работу в стране в мае 2015 года. Его активы включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны.
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Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио Sputnik – одного из крупнейших международных СМИ, объединяющих мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10,5 миллиона. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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