Sputnik Молдова удостоен Трофея ЮНЕСКО

КИШИНЕВ, 24 окт — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова награждено Трофеем ЮНЕСКО "за продвижение культурных ценностей без границ". Sputnik был номинирован на награду культурной ассоциацией "Молдова и её меньшинства", входящей в состав Молдавской федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.

Вручение трофея состоялось на торжественной церемонии закрытия международного фестиваля "Созвездие талантов", в котором приняли участие более 600 артистов из 20 стран мира. "Мы высоко ценим труд и профессионализм команды Sputnik и безмерно благодарны за вклад агентства в продвижение высоких ценностей культурного наследия. Радиопередачи, статьи, видео- и фоторепортажи Sputnik позволяют углубиться в древние истоки молдавского государства и ознакомиться с его талантами", — отметила президент ассоциации "Молдова и её меньшинства" Евгения Урсу.