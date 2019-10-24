Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T16:20Z
https://ria.ru/20191024/1560178616.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151083/85/1510838554_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_595e08a687cf38288897944edc4d58a0.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Российский разработчик ПО "Мой Офис" договорился о его экспорте в Конго

16:18 24.10.2019 (обновлено: 16:20 24.10.2019)
192
© Фото : пресс-служба МГУКомпьютер
Компьютер
© Фото : пресс-служба МГУ
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Компания "Новые Облачные Технологии" (НОТ, разработчик ПО "МойОфис") подписала соглашение о сотрудничестве и партнерстве между правительством Демократической Республики Конго, говорится в сообщении компании.
Уточняется, что документ, подписанный в рамках саммита "Россия – Африка", предусматривает возможность передачи лицензий офисного пакета "МойОфис", поддержки создания государственных и корпоративных облачных инфраструктур внутри Конго, а также поддержки образовательных инициатив.
Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 12:38Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Президент ДРК предложил включить Африку в работу G7
"Демократическая Республика Конго - страна с огромным потенциалом. По оценкам экспертов, к 2025 году в Африке будет более 200 миллионов компьютеров и 300 миллионов смартфонов. Необходимо уже сейчас закладывать основы безопасной инфраструктуры, развивать цифровой суверенитет страны и бизнеса, а также активизировать работу по обучению населения компьютерной грамотности", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Новых Облачных Технологий" Дмитрия Комиссарова.
"Правительство Демократической Республики Конго одним из первых в Африке взяло курс на цифровую трансформацию государственных структур и начало работу по переоснащению собственного парка техники и модернизации информационных систем, а также прикладывает серьезные усилия в развитие системы образования в стране. Мы заинтересованы в использовании безопасного российского программного обеспечения "МойОфис" для совместной работы с документами", - заявил советник президента Демократической Республики Конго по стратегическим вопросам Видей Чипанда Чиманга.
Президент РФ Владимир Путин и президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
23 октября, 17:52Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Путин рассчитывает на активизацию сотрудничества России и ДР Конго
"Африка - одно из перспективных направлений для экспорта российских технологий. Министерство прилагает значительные усилия для создания благоприятных условий развития российского бизнеса в регионе и поддерживает инициативы частных компаний. Контракт с Демократической Республикой Конго - яркое тому подтверждение. Надеемся, что пользователи по достоинству оценят качественные российские IT-решения", - отметил в свою очередь глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Саммит и экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Стенд ОАО РЖД
23 октября, 19:05Саммит и Экономический форум Россия – Африка
РЖД могут принять участие в строительстве железных дорог в Конго
710000
Обсудить 1
Спортсмены и команды
Конго
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаМоскваСочиДемократическая Республика КонгоТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Глава МИД Замбии Джозеф Маланджи во время встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 20 февраля 2019
Замбия хочет наращивать долю расчётов в рублях в сфере торговли с Россией
РИА
Новости
Экономический форум Россия - Африка
Россия может создать дата-центры в Африке для продвижения своего ПО
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
Латвии не следовало отказываться от диалога с Россией, заявил экс-глава МИД
Логотип Google
Сотрудники Google обвинили руководство в слежке за ними, сообщили СМИ
Лента
новостей
Экономический форум Россия - Африка
Более шести тысяч участников из 104 стран приехали на форум "Россия-Африка"
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Египет и Эфиопия урегулировали инцидент вокруг заявлений о плотине на Ниле
Министр обороны США Марк Эспер
Пентагон попросит страны НАТО помочь Саудовской Аравии средствами ПВО
Президент РФ Владимир Путин и президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
Путин рассчитывает на активизацию сотрудничества России и ДР Конго
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы
Флаг на здании министерства обороны РФ
Минобороны готово заняться обучением специалистов из Буркина-Фасо
Село
Около 4,6 миллиарда рублей направят на развитие сел в Ростовской области
Экономический форум Россия - Африка
Россия представила африканским странам около 300 предложений
Вологодский Кремль
В Вологде вручили медали Верещагина — пионера маслодельной промышленности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Глава офиса Зеленского назвал данные о подготовке ему подозрения фейком
09:29В Уфе проверяют данные об избиении пассажирки водителем автобуса
09:24В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
Лента новостейМолния