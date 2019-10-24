Российский разработчик ПО "Мой Офис" договорился о его экспорте в Конго

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Компания "Новые Облачные Технологии" (НОТ, разработчик ПО "МойОфис") подписала соглашение о сотрудничестве и партнерстве между правительством Демократической Республики Конго, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что документ, подписанный в рамках саммита "Россия – Африка", предусматривает возможность передачи лицензий офисного пакета "МойОфис", поддержки создания государственных и корпоративных облачных инфраструктур внутри Конго, а также поддержки образовательных инициатив.

"Демократическая Республика Конго - страна с огромным потенциалом. По оценкам экспертов, к 2025 году в Африке будет более 200 миллионов компьютеров и 300 миллионов смартфонов. Необходимо уже сейчас закладывать основы безопасной инфраструктуры, развивать цифровой суверенитет страны и бизнеса, а также активизировать работу по обучению населения компьютерной грамотности", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Новых Облачных Технологий" Дмитрия Комиссарова.

"Правительство Демократической Республики Конго одним из первых в Африке взяло курс на цифровую трансформацию государственных структур и начало работу по переоснащению собственного парка техники и модернизации информационных систем, а также прикладывает серьезные усилия в развитие системы образования в стране. Мы заинтересованы в использовании безопасного российского программного обеспечения "МойОфис" для совместной работы с документами", - заявил советник президента Демократической Республики Конго по стратегическим вопросам Видей Чипанда Чиманга.

"Африка - одно из перспективных направлений для экспорта российских технологий. Министерство прилагает значительные усилия для создания благоприятных условий развития российского бизнеса в регионе и поддерживает инициативы частных компаний. Контракт с Демократической Республикой Конго - яркое тому подтверждение. Надеемся, что пользователи по достоинству оценят качественные российские IT-решения", - отметил в свою очередь глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.