Москалькова утвердила кандидатуру омбудсмена в Самарской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала назначение омбудсмена в Самарской области Ольги Гальцовой, говорится на официальном сайте Москальковой.

Сообщается, что Москалькова в четверг встретилась с кандидатом на пост омбудсмена по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой.

"Ольга Дмитриевна имеет безупречную репутацию, обладает опытом в области защиты прав человека, на протяжении многих лет активно занимается общественной деятельностью, оказывая юридическую помощь. Поддерживаю назначение Ольги Дмитриевной Гальцовой на пост уполномоченного по правам человека в Самарской области", - говорится в сообщении.