Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T15:54Z
https://ria.ru/20191024/1560178428.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1036x0_80_0_0_d24ab46b4b9643c0bcda6ace0c156524.jpg
РИА Новости

Москалькова утвердила кандидатуру омбудсмена в Самарской области

15:54 24.10.2019
95
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала назначение омбудсмена в Самарской области Ольги Гальцовой, говорится на официальном сайте Москальковой.
Сообщается, что Москалькова в четверг встретилась с кандидатом на пост омбудсмена по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой.
"Ольга Дмитриевна имеет безупречную репутацию, обладает опытом в области защиты прав человека, на протяжении многих лет активно занимается общественной деятельностью, оказывая юридическую помощь. Поддерживаю назначение Ольги Дмитриевной Гальцовой на пост уполномоченного по правам человека в Самарской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что омбудсмены обсудили правозащитную ситуацию в регионе, в частности, вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также этапы решения проблем обманутых дольщиков. Особое внимание уделили вопросам избрания мер пресечения для находящихся под следствием и участившиеся заключения под стражу.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
10 октября, 12:17РИА Новости
Москалькова попросила Минобрнауки ввести модуль по правам человека в школах
000001
Обсудить 0
Татьяна МоскальковаСамарская областьОбщество
Рекомендуем
Концерт Red Hot Chili Peppers в Москве
Бас-гитарист Red Hot Chili Peppers женился в третий раз
РИА
Новости
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума поддержала законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных
В Омске сотрудники полиции спасли из горящего дома троих детей
Полицейские спасли трех девочек из горящего дома в Омске
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
США хотят направить танки "Абрамс" в нефтеносные районы Сирии, сообщили СМИ
Лента
новостей
Анастасия Заворотнюк
Ягудин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Первого фигуранта дела Арашуковых отпустили под подписку о невыезде
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Елена Малышева рассказала о своем состоянии после госпитализации
Американский военный автомобиль на территории Ирака после вывода из северной Сирии
Песков прокомментировал решение США оставить в Сирии часть военных
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала, что формирует отношение к алкоголю у детей
Задержание
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Ужин депутата Николая Бондаренко - куриный бульон с капустой
Диетолог предупредила об опасности куриного бульона
Российская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани
Источник сообщил о переброске дополнительных российских военных в Сирию
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Ведущие российские вузы получили 70 миллиардов рублей за семь лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
Лента новостейМолния