Руденя: в Верхневолжье нужно вдвое увеличить объемы жилстроительства

ТВЕРЬ, 24 окт – РИА Новости. В Тверской области до 2024 года необходимо более чем в два раза увеличить объемы жилищного строительства, повысить на треть индекс качества городской среды, переселить свыше пяти тысяч человек из аварийного жилья, сообщил губернатор области Игорь Руденя.

В четверг он провел селекторное совещание с главами муниципалитетов региона по реализации национального проекта "Жилье и городская среда", на котором, в частности, шла речь о создании комфортной среды для жителей городских территорий Верхневолжья.

По словам главы региона, основная работа по достижению упомянутых показателей идет именно на уровне муниципальных образований.

По информации пресс-службы областного правительства, в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году в 54 муниципалитетах идет благоустройство 56 дворов и 93 общественных пространств. Общий бюджет проекта на этот год — порядка 550 миллионов рублей, в том числе 411 миллионов рублей из областного бюджета.

На данный момент работы выполнены более чем на 77%: во всех запланированных дворах и на 80 общественных территориях.