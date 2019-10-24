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РИА Новости
Тверская область

Руденя: в Верхневолжье нужно вдвое увеличить объемы жилстроительства

15:51 24.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиЖилье в Твери
Жилье в Твери
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 24 окт – РИА Новости. В Тверской области до 2024 года необходимо более чем в два раза увеличить объемы жилищного строительства, повысить на треть индекс качества городской среды, переселить свыше пяти тысяч человек из аварийного жилья, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
В четверг он провел селекторное совещание с главами муниципалитетов региона по реализации национального проекта "Жилье и городская среда", на котором, в частности, шла речь о создании комфортной среды для жителей городских территорий Верхневолжья.
По словам главы региона, основная работа по достижению упомянутых показателей идет именно на уровне муниципальных образований.
По информации пресс-службы областного правительства, в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году в 54 муниципалитетах идет благоустройство 56 дворов и 93 общественных пространств. Общий бюджет проекта на этот год — порядка 550 миллионов рублей, в том числе 411 миллионов рублей из областного бюджета.
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На данный момент работы выполнены более чем на 77%: во всех запланированных дворах и на 80 общественных территориях.
Перед главами муниципальных образований, где работы еще не выполнены, губернатор поставил задачу в кратчайшие сроки завершить реализацию проектов, обеспечить контроль за качеством работ.
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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