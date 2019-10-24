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РИА Новости
Экология

Эконалог и финский путь: эксперты обсудили проблемы переработки мусора в РФ

15:50 24.10.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭконалог и финский путь: эксперты обсудили проблемы переработки мусора в РФ
Эконалог и финский путь: эксперты обсудили проблемы переработки мусора в РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 24 октября – РИА Новости. В начале октября законопроект Минфина о систематизации неналоговых платежей обзавелся новой главой – о налоге на утилизацию товаров и упаковки. Сильнее всего всколыхнулось бизнес-сообщество, продукция или импортируемые изделия которого требуют утилизации после использования продукта (бутылка воды, обвертка от печенья и пр.). В рамках реформы им предоставлен выбор: платить экологический сбор или самостоятельно собирать и утилизировать создаваемые им отходы.
"Эти деньги будут уходить целевым образом – на строительство мусороперерабатывающих заводов и мусоросортировочных станций", – отметил заместитель генерального директора по вопросам правового и аналитического сопровождения Российского экологического оператора Алексей Макрушин на первом международном конгрессе экологических технологий Wasma, который проходит 22–24 октября в Москве, на территории выставочного центра "Сокольники".
Он также считает, что это довольно действенный метод, так как неуплата налогов влечет уголовную ответственность компаний. "Еще этот налог поможет облегчить налоговую нагрузку на простых граждан", – добавил он.
Новый законопроект Минфина – лишь один из этапов мусорной реформы в России, которая стартовала в январе 2019 года после подписания президентом РФ указа о создании Российского экологического оператора (РЭО). Его миссия – обеспечить реализацию норм законодательства в области обращения с твердыми бытовыми отходами в России.

Мусор по-фински

Как отмечают российские и зарубежные специалисты, самым жизнеспособным примером для России признается финская система мусоросжигающих заводов. В этой стране реформы были реализованы в сравнительно короткий для Европы срок – всего 10 лет, и там применялись самые современные технологии. К тому же необходимо учесть и схожий климат в России и Финляндии, что позволяет компаниям в РФ верно подобрать технику, которая не прекратит работу в суровые морозы. Ну и последнее: сами главы государств согласны обмениваться опытом и регулярно проводят соответствующие встречи.
"На данный момент в Финляндии на сжигание отправляется порядка 58% мусора, с этой задачей успешно справляются девять заводов. На утилизацию уходят 41%, и только 1% не поддается обработке и отправляется покоиться на полигонах. Эта статистика отлично иллюстрирует реальную ситуацию с мусором, что утилизировать все отходы – это утопия", – отметил посол Финляндии в России Микко Хаутала на первом международном конгрессе экологических технологий Wasma. Он также добавил, что раздельный сбор мусора начинается в этой стране еще дома у людей. Для всех типов мусора есть свой контейнер, и это, нужно заметить, совсем незатратно для граждан.
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ЭкологияСокольники (парк)ФинляндияРоссия
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