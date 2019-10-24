Эконалог и финский путь: эксперты обсудили проблемы переработки мусора в РФ

МОСКВА, 24 октября – РИА Новости. В начале октября законопроект Минфина о систематизации неналоговых платежей обзавелся новой главой – о налоге на утилизацию товаров и упаковки. Сильнее всего всколыхнулось бизнес-сообщество, продукция или импортируемые изделия которого требуют утилизации после использования продукта (бутылка воды, обвертка от печенья и пр.). В рамках реформы им предоставлен выбор: платить экологический сбор или самостоятельно собирать и утилизировать создаваемые им отходы.

"Эти деньги будут уходить целевым образом – на строительство мусороперерабатывающих заводов и мусоросортировочных станций", – отметил заместитель генерального директора по вопросам правового и аналитического сопровождения Российского экологического оператора Алексей Макрушин на первом международном конгрессе экологических технологий Wasma, который проходит 22–24 октября в Москве, на территории выставочного центра "Сокольники".

Он также считает, что это довольно действенный метод, так как неуплата налогов влечет уголовную ответственность компаний. "Еще этот налог поможет облегчить налоговую нагрузку на простых граждан", – добавил он.

Новый законопроект Минфина – лишь один из этапов мусорной реформы в России, которая стартовала в январе 2019 года после подписания президентом РФ указа о создании Российского экологического оператора (РЭО). Его миссия – обеспечить реализацию норм законодательства в области обращения с твердыми бытовыми отходами в России.

Мусор по-фински

Как отмечают российские и зарубежные специалисты, самым жизнеспособным примером для России признается финская система мусоросжигающих заводов. В этой стране реформы были реализованы в сравнительно короткий для Европы срок – всего 10 лет, и там применялись самые современные технологии. К тому же необходимо учесть и схожий климат в России и Финляндии, что позволяет компаниям в РФ верно подобрать технику, которая не прекратит работу в суровые морозы. Ну и последнее: сами главы государств согласны обмениваться опытом и регулярно проводят соответствующие встречи.