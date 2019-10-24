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РИА Новости

Медведев поручил обновить критерии отбора вузов, получающих господдержку

15:42 24.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос об увеличении финансовой поддержки вузов и обновить критерии отбора учебных заведений, которые получат эти деньги.
"Я дал поручение проработать вопрос об увеличении финансовой поддержки. Это нужно сделать. Необходимо также обновить критерии отбора вузов, которые получат эти деньги", - сказал Медведев в ходе встречи с членами совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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При этом, отметил премьер, необходимо обязательно учесть отраслевую специфику вузов. По его словам, бренд университета должен быть узнаваемым, авторитетным.
С 2013 года состоялись 11 заседаний совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России. В ходе 12-го, которое пройдет 24-26 октября, будут рассмотрены отчеты университетов - участников проекта "5-100" о реализации их программ повышения конкурентоспособности, сформированы предложения о предоставлении господдержки на очередной финансовый год, обсуждены условия и требования к проведению нового конкурсного отбора университетов в 2021 году.
Ранее сообщалось, что к 2020 году не менее пяти российских университетов должны входить в первую сотню ведущих мировых университетов. В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсные отборы вузов для предоставления господдержки, был отобран 21 университет-победитель.
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На сегодняшний день в целом по сети образовательных организаций высшего образования в международных рейтингах представлено 48 российских университетов. Лидером является Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, входящий в 2019 году в топ-100 институционального рейтинга ARWU (87-я позиция) и институционального рейтинга QS (84-я позиция), а также в топ-200 институционального рейтинга THE (189-я позиция).
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