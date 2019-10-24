В ГИБДД призвали москвичей перейти на зимнюю резину

"Столичная ГИБДД обращается к автовладельцам с просьбой заменить летнюю резину на зимнюю в связи с приближением низких температур. По прогнозам Гидрометцентра России, уже на следующей неделе, начиная со вторника, ожидается понижение ночной температуры ниже нулевой отметки термометра", - говорится в сообщении.