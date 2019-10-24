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РИА Новости

В ГИБДД призвали москвичей перейти на зимнюю резину

15:42 24.10.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРаботник шиномонтажной мастерской
Работник шиномонтажной мастерской
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Столичная Госавтоинспекция просит водителей заменить летнюю резину на зимнюю из-за ожидаемых заморозков, говорится в сообщении управления ГИБДД Москвы.
"Столичная ГИБДД обращается к автовладельцам с просьбой заменить летнюю резину на зимнюю в связи с приближением низких температур. По прогнозам Гидрометцентра России, уже на следующей неделе, начиная со вторника, ожидается понижение ночной температуры ниже нулевой отметки термометра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в начале сезона похолоданий водитель может быть не подготовлен к резкому обледенению дорожного покрытия, что повышает риск ДТП и мелких аварий.
"Во избежание "дня жестянщика" сотрудники Госавтоинспекции просят водителей транспортных средств заранее поменять летние колесные покрышки на зимние", - добавляется в сообщении.
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ГосавтоинспекцияАвтоГИБДД МВД РФМоскваРоссияОбщество
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