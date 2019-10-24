Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T15:41Z
https://ria.ru/20191024/1560177903.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155839/92/1558399279_0:0:2991:1682_1036x0_80_0_0_bdafb9d3d3a5b7bcb302695a8fff1265.jpg
РИА Новости

Подрядчик на космодроме Восточный получил срок за кражу арматуры

15:41 24.10.2019
278
© РИА Новости / Сергей ГунеевТехнический комплекс космодрома "Восточный"
Технический комплекс космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Технический комплекс космодрома "Восточный". Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 окт - РИА Новости. Подрядчик на строительстве космодрома Восточный - руководитель углегорского подразделения "Управления механизации строительства" Геннадий Зонов - признан виновным в покушении на растрату в особо крупном размере и осужден на 3,5 года колонии общего режима, сообщает Свободненский городской суд Амурской области.
По версии следствия, в 2018 году Зонов, работая на космодроме, решил организовать демонтаж и вывоз со строительной площадки вверенных ему металлоконструкций и арматуры, принадлежащих ООО "УМС", чтобы продать их как металлолом. Организовать процесс Зонов решил с помощью наемных рабочих, "не поставленных в известность относительно его преступных намерений".
Строительство новой очереди космодрома Восточный.
23 октября, 13:39РИА Новости
В ГП призвали усилить надзор за строительством космодрома Восточный
С 25 июня 2018 года по 12 апреля 2019 года Зонов вывез со стройплощадки космодрома металлических изделий на более чем 43 миллиона рублей, часть "добычи" сдал в пункты приема металла, дальнейшие его действия пресекли правоохранители.
"Приговором суда Зонову было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также указанным приговором разрешен гражданский иск потерпевшего. Учитывая, что часть похищенного имущества была возвращена ООО "УМС", суд взыскал с Зонова невозмещенный материальный ущерб в пользу ООО "Управление механизации строительства" в размере 28 миллионов 934 тысячи 689 рублей 99 копеек", - сообщает суд.
Зонов признал вину в полном объеме, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Преступление выявили сотрудники сотрудниками УФСБ по Амурской области.
Космодром Восточный
6 августа, 17:40РИА Недвижимость
Подрядчик вернет космодрому "Восточный" 3,6 млрд рублей аванса
811021
Обсудить 0
Восточный (космодром)Амурская областьПроисшествия
Рекомендуем
Николай Герасименко
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
РИА
Новости
Покупательница в магазине Пятерочка в Москве
Ученые выяснили, какие химикаты снижают IQ у детей
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Первого фигуранта дела Арашуковых отпустили под подписку о невыезде
Медведь напал на дрессировщика в Карелии
Дрессировщик объяснил нападение медведя в цирке в Карелии
Лента
новостей
Задержание
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Митинг
Оправданный участник митинга в Петербурге потребовал компенсацию
Сотрудник ДПС на улице Моховой в Москве
В МВД рассказали подробности столкновения грузовика с тепловозом
Колбасные изделия
В Челябинске проверят точки, где могут продавать колбасу с ДНК вируса АЧС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев поручил обновить критерии отбора вузов, получающих господдержку
Макет ракеты-носителя Ангара 1.2 на выставке в рамках МАКС-2019
Разработавшему "Ангару" предприятию присвоят имя авиаконструктора Мясищева
Белуха
Ученые решили выпустить белух из китовой тюрьмы в Японском море до ноября
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуме назвали радикальным предложение о запрете театров
Самый древний мост в Венеции через Гранд-канал - Мост Риальто
В Италии туристу предъявлено обвинение в похищении человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
Лента новостейМолния