Подрядчик на космодроме Восточный получил срок за кражу арматуры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 окт - РИА Новости. Подрядчик на строительстве космодрома Восточный - руководитель углегорского подразделения "Управления механизации строительства" Геннадий Зонов - признан виновным в покушении на растрату в особо крупном размере и осужден на 3,5 года колонии общего режима, сообщает Свободненский городской суд Амурской области.

По версии следствия, в 2018 году Зонов, работая на космодроме, решил организовать демонтаж и вывоз со строительной площадки вверенных ему металлоконструкций и арматуры, принадлежащих ООО "УМС", чтобы продать их как металлолом. Организовать процесс Зонов решил с помощью наемных рабочих, "не поставленных в известность относительно его преступных намерений".

С 25 июня 2018 года по 12 апреля 2019 года Зонов вывез со стройплощадки космодрома металлических изделий на более чем 43 миллиона рублей, часть "добычи" сдал в пункты приема металла, дальнейшие его действия пресекли правоохранители.

"Приговором суда Зонову было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также указанным приговором разрешен гражданский иск потерпевшего. Учитывая, что часть похищенного имущества была возвращена ООО "УМС", суд взыскал с Зонова невозмещенный материальный ущерб в пользу ООО "Управление механизации строительства" в размере 28 миллионов 934 тысячи 689 рублей 99 копеек", - сообщает суд.