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РИА Новости

Ученые решили выпустить белух из китовой тюрьмы в Японском море до ноября

15:40 24.10.2019
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© Фото : Fiskeridirektoratet / Jørgen Ree WiigБелуха
Белуха
© Фото : Fiskeridirektoratet / Jørgen Ree Wiig
Белуха. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - РИА Новости. Ученые решили выпустить 50 оставшихся белух из "Китовой тюрьмы" на юге Приморского края до 1 ноября, сообщил РИА Новости руководитель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
По его словам, в четверг в ИПЭЭ РАН состоялось заседание рабочей группы по выпуску белух.
"Секретарь Консилиума, заместитель директора ВНИРО Вячеслав Бизиков сообщил, что правительство России жестко поставило задачу – все 50 белух, до сих пор остающиеся в "Китовой тюрьме", должны быть однозначно выпущены на свободу до 1 ноября 2019 года. Для выполнения этой задачи ВНИРО может привлечь два научно-исследовательских судна - "Зодиак" и "Профессор Кагановский", которые смогут взять на борт 14 и 36 белух соответственно", - отметил собеседник.
"Выпуск всех животных планируется провести двумя судами одновременно, однако на этот раз не в родное для белух Охотское море. Из-за сложных погодных условий (осенних штормов), недостатка финансирования и необходимости обеспечить безопасность людей и животных в штормовом море, по предложению ВНИРО и его Тихоокеанского филиала ТИНРО, Консилиум решил выпустить оставшихся белух на юге Приморского края, в бухте Успения (Лазовский район), вблизи государственного Лазовского заповедника", - добавил Лисицын.
По его словам, сейчас погодные условия по маршруту следования судов осложняют выпуск в районах предполагаемого отлова белух. По прогнозам на ближайшие недели эти условия будут только ухудшаться, это риск и для животных, и для людей на судах.
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"От бухты Средняя до бухты Успения не более 100 км пути морем. Специалисты ТИНРО на заседании Консилиума заявили, что хотя Японское море и не является естественным ареалом белух, но в этом его районе сейчас имеется хорошая кормовая база, и выпущенные животные будут иметь достаточно возможностей, чтобы прокормиться", - отметил Лисицын.
Он уточнил, что коалиция "Свободу косаткам и белухам" поддерживает решение Консилиума об освобождении всех 50 белух в кратчайшие сроки, но озабочено тем, что животных выпускают в непривычном для них месте обитания, так как они вряд ли смогут дойти в Сахалинский залив до начала миграции сородичей.
"Учитывая то, что такой вариант выпуска в настоящее время является единственно возможным, мы надеемся на лучшее и на то, что сам выпуск пройдет успешно", - отметил Лисицын.
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