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РИА Новости

Президент Боливии Моралес объявил о победе в первом туре выборов

15:36 24.10.2019
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© REUTERS / Manuel ClaureПрезидент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
© REUTERS / Manuel Claure
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Боливийский лидер Эво Моралес на пресс-конференции объявил о своей победе на президентских выборах в первом туре.
"Мы уже победили в первом туре", - передает издание Deber слова Моралеса. "Я призываю организации и людей уважать нашу конституцию", - отметил он.
Он также назвал лидера оппозиции Карлоса Месу "преступником".
Согласно данным на сайте верховного избирательного суда по итогам подсчёта 98,42% голосов, Моралес набирает 46,83% голосов, обходя на 10,13% своего соперника Месу, за которого отдали голоса 36,7% избирателей. Разницы в 10% достаточно для победы в первом туре.
Ранее миссия наблюдателей ОАГ призвала власти провести второй тур голосования, отмечая нарушения в ходе выборов и неравенство условий кандидатов. Меса, в свою очередь, уже заявил о несогласии с итогами подсчёта голосов.
Моралес занимает президентское кресло уже три срока подряд и идет на четвертый.
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