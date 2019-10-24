Президент Боливии Моралес объявил о победе в первом туре выборов

Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Боливийский лидер Эво Моралес на пресс-конференции объявил о своей победе на президентских выборах в первом туре.

"Мы уже победили в первом туре", - передает издание Deber слова Моралеса. "Я призываю организации и людей уважать нашу конституцию", - отметил он.

Он также назвал лидера оппозиции Карлоса Месу "преступником".

Согласно данным на сайте верховного избирательного суда по итогам подсчёта 98,42% голосов, Моралес набирает 46,83% голосов, обходя на 10,13% своего соперника Месу, за которого отдали голоса 36,7% избирателей. Разницы в 10% достаточно для победы в первом туре.

Ранее миссия наблюдателей ОАГ призвала власти провести второй тур голосования, отмечая нарушения в ходе выборов и неравенство условий кандидатов. Меса, в свою очередь, уже заявил о несогласии с итогами подсчёта голосов.