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РИА Новости

Дрессировщик объяснил нападение медведя в цирке в Карелии

15:33 24.10.2019 (обновлено: 21:29 24.10.2019)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Дрессировщик цирка Руслан Солодюк, на которого во время выступления в Олонце напал медведь, рассказал о причине произошедшего.
По его словам, поведение животного объясняется возрастом и проблемами с суставами, но никак не связано со зрителями или вспышками света. Артист рассказал, что в момент инцидента медведь должен был исполнить кульбит, но не смог этого сделать из-за боли.
"Мы его потом увели, успокоили. Он сам испугался", — цитирует Солодюка РЕН ТВ.
Дрессировщик отметил, что животному дают лекарства, но с перерывами, один из которых пришелся как раз "на осеннее обострение в суставах".
Артист добавил, что медведя должны были отправить "на пенсию", но не смогли найти для него подходящее место, а также заверил, что после инцидента животное больше не будут выпускать на арену.
Инцидент произошел во время представления в цирке-шапито "Аншлаг". Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика. Другой сотрудник цирка начал бить животное ногами, однако отогнать хищника удалось лишь с помощью электрошокера.
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