Дрессировщик объяснил нападение медведя в цирке в Карелии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Дрессировщик цирка Руслан Солодюк, на которого во время выступления в Олонце напал медведь, рассказал о причине произошедшего.

По его словам, поведение животного объясняется возрастом и проблемами с суставами, но никак не связано со зрителями или вспышками света. Артист рассказал, что в момент инцидента медведь должен был исполнить кульбит, но не смог этого сделать из-за боли.

"Мы его потом увели, успокоили. Он сам испугался", — цитирует Солодюка РЕН ТВ.

Дрессировщик отметил, что животному дают лекарства, но с перерывами, один из которых пришелся как раз "на осеннее обострение в суставах".

Артист добавил, что медведя должны были отправить "на пенсию", но не смогли найти для него подходящее место, а также заверил, что после инцидента животное больше не будут выпускать на арену.