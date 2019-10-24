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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия и страны Африки на форуме в Сочи подписали свыше 50 соглашений

15:31 24.10.2019 (обновлено: 16:22 24.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия и страны Африки подписали на форуме в Сочи свыше 50 соглашений на более чем 800 миллиардов рублей, сообщил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, подводя экономические итоги форума Россия — Африка.
По его словам, в Сочи прошло более 35 официальных мероприятий, а всего встреч, зафиксированных специальной системой Росконгресса, состоялось более 1,5 тысячи.
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"Количество подписанных соглашений, меморандумов, контрактов - более 50, общая сумма только тех, о которых нам известно на эту минуту, составляет более 800 миллиардов рублей. Это чуть больше десяти миллиардов долларов. Но встречи продолжаются", - пояснил Кобяков.
Экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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