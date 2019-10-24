Россия и страны Африки на форуме в Сочи подписали свыше 50 соглашений

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия и страны Африки подписали на форуме в Сочи свыше 50 соглашений на более чем 800 миллиардов рублей, сообщил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, подводя экономические итоги форума Россия — Африка.

По его словам, в Сочи прошло более 35 официальных мероприятий, а всего встреч, зафиксированных специальной системой Росконгресса, состоялось более 1,5 тысячи.

"Количество подписанных соглашений, меморандумов, контрактов - более 50, общая сумма только тех, о которых нам известно на эту минуту, составляет более 800 миллиардов рублей. Это чуть больше десяти миллиардов долларов. Но встречи продолжаются", - пояснил Кобяков.