Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T15:30Z
https://ria.ru/20191024/1560177258.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156017/46/1560174626_74:0:3715:2048_1036x0_80_0_0_30721c3a074dc1420dbe489e3e48c797.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400

15:30 24.10.2019
4669
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Появилось видео выгрузки комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" ВКС России в Сербии. Ролик опубликовал RT.
На кадрах видно, как дивизион российских зенитных комплексов вывозят из самолета. Его перебросили для проведения российско-сербских учений "Славянский щит — 2019" на авиабазе Батайница.
Пусковая установка подвижного грунтового ракетного комплекса Тополь-М
Вчера, 09:59Радио Sputnik
Китайские СМИ объяснили, что сдерживает США от нападения на Россию
В ходе маневров С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" отработают противовоздушную оборону района: им предстоит выполнить задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.
Учения "Славянский щит — 2019" проводятся впервые. Они состоят из двух этапов: первый прошел в сентябре в Астраханской области, второй продлится до 29 октября в Сербии.
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Вчера, 08:00РИА Новости
Бомба для Крыма. Зачем США навели на полуостров "летающие крепости" B-52
Зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" разработаны и производятся концерном ВКО "Алмаз-Антей". Система предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" наземного и морского базирования необходим для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения при любой погоде и в любой радиоэлектронной обстановке. Комплекс также способен защищать обороняемые объекты от наземных и надводных угроз.
Появилось видео с борта бомбардировщика Ту-95МС
22 октября, 20:05РИА Новости
Появилось видео с борта бомбардировщика Ту-95МС
12111025
Обсудить 3
Панцирь-С1С-400 «Триумф»Концерн ПВО "Алмаз-Антей"СербияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Ну и прекрасно! База на территории Сербии - то что надо. Теперь под этот зонтик завозим всё остальное
24 октября, 16:06
Alexandr Samokhin
2500001
Рекомендуем
Появилось видео с борта бомбардировщика Ту-95МС
Появилось видео с борта бомбардировщика Ту-95МС
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
Вы ведете себя нескромно: Путин пошутил о рейтинге Doing Business
Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Лента
новостей
Российская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани
Источник сообщил о переброске дополнительных российских военных в Сирию
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве назвали прокачку российского газа через Украину неизбежной
Карабин производства компании ORSIS
Россия попросила Армению разобраться в ситуации с оружейным тендером
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Бомба для Крыма. Зачем США навели на полуостров "летающие крепости" B-52
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
США хотят направить танки "Абрамс" в нефтеносные районы Сирии, сообщили СМИ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С
Комплексы С-400 и "Панцирь-С" впервые перебросили для учений за рубежом
Задержание
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Екатерина Конопенко
Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос
Николай Герасименко
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
Лента новостейМолния