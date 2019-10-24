В Госдуме назвали радикальным предложение о запрете театров

"Любая точка зрения имеет свое право на существование. Я с интересом ознакомилась с этим мнением и думаю, что и такие мнения нужны, чтобы еще раз задуматься о нашей культуре. Однако в целом, в этих рассуждениях не совсем все логично. На мой взгляд - это радикальная точка зрения", - сказала РИА Новости Савченко.