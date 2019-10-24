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РИА Новости
Культура

В Госдуме назвали радикальным предложение о запрете театров

15:27 24.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации / Здание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации /
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по культуре Светлана Савченко назвала радикальным и нелогичным предложение члена Общественной палаты РФ Павла Пожигайло запретить в стране театры.
Ранее Пожигайло в эфире программы "Русская мечта" на телеканале "Царьград" высказался против поддержки и развития детского театра и приобщения детей к сценическому искусству.
"Любая точка зрения имеет свое право на существование. Я с интересом ознакомилась с этим мнением и думаю, что и такие мнения нужны, чтобы еще раз задуматься о нашей культуре. Однако в целом, в этих рассуждениях не совсем все логично. На мой взгляд - это радикальная точка зрения", - сказала РИА Новости Савченко.
По ее словам, походы в театр культурно обогащают человека.
"Если воспитывать человека в любви и уважении к своей вере, истории, культуре и традициям, тогда не нужно ничего закрывать, запрещать и тем более ликвидировать", - подчеркнула Савченко.
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