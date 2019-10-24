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РИА Новости
Теплоснабжение

Выработка электроэнергии "Мосэнерго" за 9 месяцев выросла на 7,3%

15:26 24.10.2019
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© "Россети Московский регион"Подстанция
Подстанция
© "Россети Московский регион"
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе-сентябре увеличило выработку электроэнергии на 7,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 43,65 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.

"Электростанции компании в январе-сентябре 2019 года выработали 43,65 миллиарда кВт.ч электроэнергии — на 7,3% больше аналогичного показателя 2018 года (40,69 миллиарда кВт.ч). Рост объемов производства связан с изменением состава оборудования, находящегося в ремонте на отчетный период, сокращением аварийных ремонтов оборудования, а также необходимостью обеспечения надежности энергосистемы в соответствии с диспетчерским графиком, формируемым системным оператором", — говорится в сообщении.

При этом отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, с учетом районных и квартальных тепловых станций, составил 49,81 миллиона Гкал, что на 6,4% ниже аналогичного показателя прошлого года (53,22 миллиона Гкал). Как отмечается, снижение этого показателя связано с более высокой температурой воздуха в отчетный период.
"Мосэнерго" — территориальная генерирующая компания России. В составе компании работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании – 43,2 тысячи Гкал/ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепле. Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг" (100%-е дочернее общество "Газпром").
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