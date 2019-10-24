Выработка электроэнергии "Мосэнерго" за 9 месяцев выросла на 7,3%

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе-сентябре увеличило выработку электроэнергии на 7,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 43,65 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.

"Электростанции компании в январе-сентябре 2019 года выработали 43,65 миллиарда кВт.ч электроэнергии — на 7,3% больше аналогичного показателя 2018 года (40,69 миллиарда кВт.ч). Рост объемов производства связан с изменением состава оборудования, находящегося в ремонте на отчетный период, сокращением аварийных ремонтов оборудования, а также необходимостью обеспечения надежности энергосистемы в соответствии с диспетчерским графиком, формируемым системным оператором", — говорится в сообщении.

При этом отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, с учетом районных и квартальных тепловых станций, составил 49,81 миллиона Гкал, что на 6,4% ниже аналогичного показателя прошлого года (53,22 миллиона Гкал). Как отмечается, снижение этого показателя связано с более высокой температурой воздуха в отчетный период.