Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T15:25Z
https://ria.ru/20191024/1560176882.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151449/38/1514493802_15:0:4751:2664_1036x0_80_0_0_7c577c6a35966eeecd3bafa359e78d0c.jpg
РИА Новости

Кандидат в премьеры Румынии представил новый состав кабмина

15:25 24.10.2019
90
© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание румынского парламента в Бухаресте
Здание румынского парламента в Бухаресте
© AP Photo / Vadim Ghirda
КИШИНЕВ, 24 окт — РИА Новости. Кандидат в премьеры Румынии, глава Национально-либеральной партии (НЛП) Людовик Орбан представил в четверг новый состав кабмина, который будет предложен парламенту для утверждения, сообщила пресс-служба полифтормирования.
Парламент Румынии 10 октября проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ. Президент страны Клаус Йоханнис провел консультации с лидерами партий и назначил кандидатом в премьеры Орбана. Правительство Данчилэ состояло из 24 министерств.
"Назначенный премьер-министр Людовик Орбан представил список правительства на заседании Национального политического бюро НЛП. Помимо премьер-министра Людовика Орбана в состав правительства вошли вице-премьер Ралука Цуркан и 16 министерств", - говорится в сообщении, опубликованном на странице НЛП в Facebook.
В документе говорится, что Орбан решил провести оптимизацию путем слияния некоторых министерств. Министерство общественных финансов возглавит Флорин Кыцу (член сената Румынии); министерство внутренних дел - Ион Марчел Вела (член сената Румынии); министерством иностранных дел будет руководить Богдан Ауреску (возглавлял МИД в 2014-2015 годах); министерством юстиции станет управлять Кэтэлин Предою (депутат, был министром юстиции в 2008-2012 годах).
Запуск баллистической ракеты-мишени на полигоне в Кауаи (Гавайи, США)
27 сентября, 02:15РИА Новости
Эксперт заявил, что установки МK-41 в Румынии могут переделать для ударов
Во главе министерства общественных работ, развития и администрации окажется депутат Ион Штефан; министерство обороны возглавит генерал Николае Ионел Чукэ; управлять министерством здравоохранения доверят врачу Виктору Костаке; а министерство образования и науки возглавит учитель Моника Кристина Анисие.
Министерством экономики, энергетики и деловой среды будет управлять сенатор Вирджил Попеску; во главе министерства труда и социальной защиты встанет советник Орбана Виолета Александру; министерство окружающей среды, водных ресурсов и лесов достанется депутату Костелу Алексе, а министерство транспорта, инфраструктуры и связи — экс-министру экономики Лучиану Боде.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов возглавит депутат Адриан Орос; министерство европейских фондов - экс-глава Агентства регионального развития Nord-Vest Иоан Марчел Болош; министерство культуры — депутат Богдан Георгиу; министерство молодежи и спорта — представитель Румынии в ПАСЕ Ионуц Строе.
Президент США Дональд Трамп
21 августа, 03:01РИА Новости
США и Румыния договорились укреплять оборону в Восточной Европе
000000
Обсудить 0
РумынияВ мире
Рекомендуем
Флаг Швеции в Стокгольме
Суд Мальме приговорил капитана севшего на мель судна к штрафу
РИА
Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Столтенберг поддержал идею создания международной зоны безопасности в Сирии
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия и страны Африки на форуме в Сочи подписали свыше 50 соглашений
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Президент Боливии Моралес объявил о победе в первом туре выборов
Лента
новостей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО не получала предложений об операции в Сирии, заявил Столтенберг
Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии Единая Россия
Медведев одобрил идею губернаторов-единороссов возглавить реготделения ЕР
Жители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника украинских силовиков
Сейм Польши в Варшаве
Правящая партия Польши не хочет менять премьера и глав палат парламента
Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн
Замглавы МИД Китая сравнил конкуренцию на мировой арене со стометровкой
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
США хотят направить танки "Абрамс" в нефтеносные районы Сирии, сообщили СМИ
Министр обороны США Марк Эспер
Пентагон попросит страны НАТО помочь Саудовской Аравии средствами ПВО
На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
Защита обжаловала арест фигуранта дела о крушении дамб в Красноярском крае
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
В НАТО отметили прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
Лента новостейМолния