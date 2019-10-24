Кандидат в премьеры Румынии представил новый состав кабмина

КИШИНЕВ, 24 окт — РИА Новости. Кандидат в премьеры Румынии, глава Национально-либеральной партии (НЛП) Людовик Орбан представил в четверг новый состав кабмина, который будет предложен парламенту для утверждения, сообщила пресс-служба полифтормирования.

Парламент Румынии 10 октября проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ. Президент страны Клаус Йоханнис провел консультации с лидерами партий и назначил кандидатом в премьеры Орбана. Правительство Данчилэ состояло из 24 министерств.

"Назначенный премьер-министр Людовик Орбан представил список правительства на заседании Национального политического бюро НЛП. Помимо премьер-министра Людовика Орбана в состав правительства вошли вице-премьер Ралука Цуркан и 16 министерств", - говорится в сообщении, опубликованном на странице НЛП в Facebook.

В документе говорится, что Орбан решил провести оптимизацию путем слияния некоторых министерств. Министерство общественных финансов возглавит Флорин Кыцу (член сената Румынии); министерство внутренних дел - Ион Марчел Вела (член сената Румынии); министерством иностранных дел будет руководить Богдан Ауреску (возглавлял МИД в 2014-2015 годах); министерством юстиции станет управлять Кэтэлин Предою (депутат, был министром юстиции в 2008-2012 годах).

Во главе министерства общественных работ, развития и администрации окажется депутат Ион Штефан; министерство обороны возглавит генерал Николае Ионел Чукэ; управлять министерством здравоохранения доверят врачу Виктору Костаке; а министерство образования и науки возглавит учитель Моника Кристина Анисие.

Министерством экономики, энергетики и деловой среды будет управлять сенатор Вирджил Попеску; во главе министерства труда и социальной защиты встанет советник Орбана Виолета Александру; министерство окружающей среды, водных ресурсов и лесов достанется депутату Костелу Алексе, а министерство транспорта, инфраструктуры и связи — экс-министру экономики Лучиану Боде.