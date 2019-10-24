В ДНР заявили об уничтожении беспилотника украинских силовиков

ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении беспилотника украинских силовиков на линии соприкосновения в Донбассе.
"За прошедшие сутки профессиональными действиями наших военнослужащих уничтожен очередной беспилотник вооруженных формирований Украины типа "Мэвик", который планировался к использованию боевиками 56 бригады (Вооруженных сил Украины – ред.) для ведения воздушной разведки в районе населенного пункта Спартак (населенный пункт под контролем ДНР на окраине Донецка – ред.)", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru