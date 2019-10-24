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РИА Новости

В ДНР заявили об уничтожении беспилотника украинских силовиков

15:24 24.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
Жители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении беспилотника украинских силовиков на линии соприкосновения в Донбассе.
"За прошедшие сутки профессиональными действиями наших военнослужащих уничтожен очередной беспилотник вооруженных формирований Украины типа "Мэвик", который планировался к использованию боевиками 56 бригады (Вооруженных сил Украины – ред.) для ведения воздушной разведки в районе населенного пункта Спартак (населенный пункт под контролем ДНР на окраине Донецка – ред.)", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
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