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РИА Новости

Суд Мальме приговорил капитана севшего на мель судна к штрафу

15:23 24.10.2019
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CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 24 окт - РИА Новости. Окружной суд Мальмё в четверг обязал капитана севшего на мель в Швеции судна Baltic Carrier, являющегося гражданином России, заплатить штраф и отпустил его из-под стражи, сообщил РИА Новости судья Якуб Хейстер, ведущий дело.
"Признан виновным в употреблении алкоголя при управлении судном и халатности, он должен выплатить штраф в размере 5 тысяч шведских крон (около 500 евро). Поскольку он провел в заключении 29 дней, эта сумма компенсирована, штраф выплачивать ему не нужно. Он отпущен на свободу", - заявил Хейстер.
Ранее прокуратура предъявила капитану судна обвинения в халатности и управлении судном в нетрезвом виде. Обвиняемый признал, что употреблял алкоголь и мог ненадолго уснуть за штурвалом. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что экспертиза показала уровень содержания алкоголя в крови капитана в 0,2-0,3 промилле.
Инцидент произошел в ночь на 25 сентября недалеко от порта Линдчёпинг на юге Швеции. Сухогруз Baltic Carrier под флагом Гибралтара следовал из Калининграда. Никто из членов смешанного российско-украинского экипажа не пострадал.
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7 октября, 19:39РИА Новости
Судно Mriya передали агентству по управлению преступными активами
Согласно данным портала Equasis, менеджером судна для перевозки генгрузов под флагом Гибралтара является компания Heinz Corleis Reederei Kg (Дрохтерзен, Германия), зарегистрированный владелец - Baltic Carrier Schiffahrts (Дрохтерзен, Германия). По данным портала Международной федерации транспортных рабочих (ITF), моряки судна защищены коллективным договором, заключенным между федерацией и компанией-работодателем, в апреле на нем было трое россиян.
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