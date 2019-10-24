Суд Мальме приговорил капитана севшего на мель судна к штрафу

СТОКГОЛЬМ, 24 окт - РИА Новости. Окружной суд Мальмё в четверг обязал капитана севшего на мель в Швеции судна Baltic Carrier, являющегося гражданином России, заплатить штраф и отпустил его из-под стражи, сообщил РИА Новости судья Якуб Хейстер, ведущий дело.

"Признан виновным в употреблении алкоголя при управлении судном и халатности, он должен выплатить штраф в размере 5 тысяч шведских крон (около 500 евро). Поскольку он провел в заключении 29 дней, эта сумма компенсирована, штраф выплачивать ему не нужно. Он отпущен на свободу", - заявил Хейстер.

Ранее прокуратура предъявила капитану судна обвинения в халатности и управлении судном в нетрезвом виде. Обвиняемый признал, что употреблял алкоголь и мог ненадолго уснуть за штурвалом. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что экспертиза показала уровень содержания алкоголя в крови капитана в 0,2-0,3 промилле.

Инцидент произошел в ночь на 25 сентября недалеко от порта Линдчёпинг на юге Швеции. Сухогруз Baltic Carrier под флагом Гибралтара следовал из Калининграда. Никто из членов смешанного российско-украинского экипажа не пострадал.