США хотят направить танки "Абрамс" в нефтеносные районы Сирии, сообщили СМИ

По словам источника, после одобрения Белого дома США могут отправить половину батальона танковой бригады США (в танковой бригаде США 90 танков, бригада состоит из трех батальонов), то есть 15 танков Абрамс, и персонал на восток Сирии. Источник добавил, что арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) продолжат участвовать в обеспечении безопасности этих нефтяных месторождений.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.

Также во вторник по итогам переговоров президентов РФ и Турции был подписан меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.