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РИА Новости

Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

15:19 24.10.2019 (обновлено: 22:34 24.10.2019)
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СОЧИ, 24 окт — РИА Новости. Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.
"Вы ведете себя нескромно — вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го — как раз на 28-е. Мы заняли ваше место", — сказал Путин в ходе пленарного заседания "Россия — Африка".
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После этого глава государства, перейдя на серьезный тон, поздравил коллегу с продвижением в рейтинге и с успехами страны в целом.
Россия поднялась до 28-й позиции в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC) с прошлогодней 31-й строчки на фоне новаций в сферах электроснабжения, налогообложения и защиты прав миноритарных инвесторов. Рейтинг отражает нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности компании, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходил в Сочи 23-24 октября. На саммит пригласили руководителей всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита стали Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Парамасивума Пиллая ВьяпуриВладимир ПутинМаврикийРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Да тут еще надо подумать кто над кем пошутил
24 октября, 15:46
hhekpacob
1211103034
Остается только шутить
24 октября, 16:07
aaleksandr302008
831022135
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