Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

СОЧИ, 24 окт — РИА Новости. Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.

"Вы ведете себя нескромно — вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го — как раз на 28-е. Мы заняли ваше место", — сказал Путин в ходе пленарного заседания "Россия — Африка".

После этого глава государства, перейдя на серьезный тон, поздравил коллегу с продвижением в рейтинге и с успехами страны в целом.

Россия поднялась до 28-й позиции в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC) с прошлогодней 31-й строчки на фоне новаций в сферах электроснабжения, налогообложения и защиты прав миноритарных инвесторов. Рейтинг отражает нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности компании, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.