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РИА Новости

Медведев призвал губернаторов перестать дистанцироваться от "Единой России"

15:17 24.10.2019 (обновлено: 15:41 24.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал кандидатов-самовыдвиженцев в губернаторы, которых поддержала "Единая Россия", перестать дистанцироваться от партии.
По его словам, некоторые считают, что если не ассоциироваться с политической силой, у которой "могут быть проблемы и где-то не очень хорошие результаты", то такой статус принесет лучший результат на выборах. Глава правительства отметил, что это заблуждение.

"В головах у людей возникает недоумение: если он от "Единой России", чего он прячется?" — заявил Медведев на встрече с губернаторами в штабе.

Он уточнил, что в результате сторонники партии начинают сомневаться в этом кандидате и могут не проголосовать за него.
"А те, кто вообще не собирались за "Единую Россию" голосовать и за ее кандидатов, все равно за его кандидатуру не проголосуют, потому что он же не отгораживается от партии, наоборот, партия ему помогает. Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить, она выглядит просто не очень правильно, непоследовательно и в чем-то даже неразумно", — заявил председатель партии.
Он отметил, что по итогам прошедшей в этом году избирательной кампании лучший результат "Единая Россия" показала там, где в работе регионального отделения участвовал либо глава региона, либо кандидат от партии на этот пост.
"Это важный вывод и вообще сигнал для партии", — добавил Медведев.
Съезд партии Единая Россия
Вчера, 14:36РИА Новости
Съезд "Единой России" пройдет 23 ноября
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Если народ дистанцируется от ЕР , как от чумы , чего пенять на губернаторов , которые не хотят славы "чумовых ".
24 октября, 15:41
L Layf Erickson
128130106
Да выборов особо и не было никогда. Путина выбрали на 8 лет.... затем, всем сказали, да, 2 срока подряд лишь, тут же появляется ДАМ и все за него голосуют. Типа... ну все... Ан нет... внесли поправочку на 12 лет и те же 2 срока, и вдруг, опять все за Путина голосуют.. чудеса! А чего же все сразу от ДАМ отвернулись? Вот и все выборы. Теперь идет активная реклама ДАМ, т.к. он на скамейке запасных, если вдруг чего, пока не найдут замену. И опять все проголосуют за Димона? А вроде выборы честные, на все 146%.
24 октября, 16:29
ooleg
783118013
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