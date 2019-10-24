Медведев призвал губернаторов перестать дистанцироваться от "Единой России"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал кандидатов-самовыдвиженцев в губернаторы, которых поддержала "Единая Россия", перестать дистанцироваться от партии.

По его словам, некоторые считают, что если не ассоциироваться с политической силой, у которой "могут быть проблемы и где-то не очень хорошие результаты", то такой статус принесет лучший результат на выборах. Глава правительства отметил, что это заблуждение.

"В головах у людей возникает недоумение: если он от "Единой России", чего он прячется?" — заявил Медведев на встрече с губернаторами в штабе.

Он уточнил, что в результате сторонники партии начинают сомневаться в этом кандидате и могут не проголосовать за него.

"А те, кто вообще не собирались за "Единую Россию" голосовать и за ее кандидатов, все равно за его кандидатуру не проголосуют, потому что он же не отгораживается от партии, наоборот, партия ему помогает. Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить, она выглядит просто не очень правильно, непоследовательно и в чем-то даже неразумно", — заявил председатель партии.

Он отметил, что по итогам прошедшей в этом году избирательной кампании лучший результат "Единая Россия" показала там, где в работе регионального отделения участвовал либо глава региона, либо кандидат от партии на этот пост.