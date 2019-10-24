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РИА Новости
Культура

Джаред Лето помог двум семьям, приняв вызов в соцсети

17:43 24.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСолист Thirty seconds to Mars Джаред Лето
Солист Thirty seconds to Mars Джаред Лето
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Джаред Лето, присоединившись к челленджу в Твиттере #GoodThingsChallenge, помог двум семьям и назвал трех друзей, которым теперь предстоит совершить добрые дела, сообщает Daily Mail.
Актер написал в своем Твиттере, что перевел семьям десять тысяч долларов, и назначил актрису Кару Делевинь, певца Дэна Рейнольдса и Эндрю Таггарта из дуэта The Chainsmokers, которые должны совершить добрые дела.
Лето уточнил, что пожертвовал деньги семье с двумя маленькими детьми, которые находились в коляске, когда ее сбила машина, и семье, в которой мальчик двух лет стал жертвой пожара и получил сильные ожоги.
В соцсети Джаред "призвал всех совершать добрые поступки, пусть и совсем небольшие, помня, что и они могут оказать большое влияние <…> даже если речь просто о добром слове или приветствии".
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