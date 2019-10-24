Опрос показал, как украинцы оценивают ситуацию со свободой слова в стране

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 20% жителей Украины увидели улучшение в ситуации со свободой слова в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Опрос проводился с 19 по 22 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.

"В годовой динамике во всех сферах заметна положительная динамика оценки. Больше всего положительных изменений опрошенные увидели в состоянии дорог: почти 40% отметили улучшение. Положительные сдвиги в курсе национальной валюты отметили 31%. В ситуации со свободой слова и демократии улучшения увидели 23%", - говорится в тексте опроса, опубликованного на сайте "Рейтинга" в четверг.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.

Также ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.