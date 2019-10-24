Россияне стали меньше доверять религиозным организациям, показал опрос

Число людей, ответивших, что церковь и религиозные организации "вполне заслуживают доверия" снизилось с 48% в 2018 году до 40% в 2019 году, говорится в исследовании. В то же время число респондентов, которые считают, что церковь и религиозные организации не вполне заслуживают доверия, за год выросло с 19% до 24%. Кроме того, на 4% стало больше тех, кто считает, что эти институты совсем не заслуживают доверия (с 18% до 22%).