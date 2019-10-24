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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Россияне стали меньше доверять религиозным организациям, показал опрос

15:12 24.10.2019 (обновлено: 15:14 24.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
Женщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Доверие россиян к религиозным организациям за год снизилось, следует из опроса "Левада-центра", результаты которого опубликованы в четверг на сайте организации.
Число людей, ответивших, что церковь и религиозные организации "вполне заслуживают доверия" снизилось с 48% в 2018 году до 40% в 2019 году, говорится в исследовании. В то же время число респондентов, которые считают, что церковь и религиозные организации не вполне заслуживают доверия, за год выросло с 19% до 24%. Кроме того, на 4% стало больше тех, кто считает, что эти институты совсем не заслуживают доверия (с 18% до 22%).
Таким образом, церковь и религиозные организации занимают в рейтинге институционального доверия четвертую строчку после армии (63%), президента (60%), ФСБ и других спецслужб (48%).
Специалисты "Левада-центра" проводили опрос 26 сентября - 2 октября среди городских и сельских жителей старше 18 лет, всего в нем принял участие 1601 человек из 137 населенных пунктов 50 субъектов РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФСБ РФЛевада-центрМоскваРоссиярелигияОбщество
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