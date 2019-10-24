Медведев призвал серьезно относиться к управлению отделениями ЕР

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Губернаторы, которые возглавят региональные отделения "Единой России", не должны рассматривать эту деятельность как довесок к административной должности, заявил на встрече с некоторыми главами регионов председатель "Единой России", премьер Дмитрий Медведев.

"Секретарство в региональном отделении не должно рассматриваться как довесок к административной должности. Я понимаю, что вы очень загруженные люди, знаю, насколько сложно работать в регионе, работа губернатором - очень непростая деятельность. Тем не менее, это секретарство не должно быть общественной почетной обязанностью, потому что это особое направление работы", - сказал Медведев.

По его словам, эта работа будет, безусловно, добавлять авторитета и в государственных структурах.

"Очевидно..., что для любого государственного служащего утрата доверия внутри партии должна повлечь иные последствия, не только партийные”, - добавил премьер.

Он пояснил, что если партия правящая, то это означает недоверие людей главе региона.