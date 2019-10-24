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РИА Новости

Медведев призвал серьезно относиться к управлению отделениями ЕР

15:12 24.10.2019 (обновлено: 15:18 24.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии "Единая Россия". 24 октября 2019
Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии Единая Россия. 24 октября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии "Единая Россия". 24 октября 2019
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Губернаторы, которые возглавят региональные отделения "Единой России", не должны рассматривать эту деятельность как довесок к административной должности, заявил на встрече с некоторыми главами регионов председатель "Единой России", премьер Дмитрий Медведев.
"Секретарство в региональном отделении не должно рассматриваться как довесок к административной должности. Я понимаю, что вы очень загруженные люди, знаю, насколько сложно работать в регионе, работа губернатором - очень непростая деятельность. Тем не менее, это секретарство не должно быть общественной почетной обязанностью, потому что это особое направление работы", - сказал Медведев.
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По его словам, эта работа будет, безусловно, добавлять авторитета и в государственных структурах.
"Очевидно..., что для любого государственного служащего утрата доверия внутри партии должна повлечь иные последствия, не только партийные”, - добавил премьер.
Он пояснил, что если партия правящая, то это означает недоверие людей главе региона.
"Когда мы отвечаем по сути за организацию государственной жизни, экономики, социальной сферы в стране - эти вещи нельзя игнорировать. Я просил бы это и вас иметь в виду по отношении к тем коллегам, с которыми вы будете работать на партийном уровне", - подчеркнул Медведев.
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