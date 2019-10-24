Жителя Чувашии задержали за избиение шестилетней дочери

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Житель Чувашии задержан по подозрению в систематическом нанесении побоев своей шестилетней дочери, девочка находится в больнице, сообщает региональное следственное управление.

По версии следствия, с 5 по 14 октября 2019 года 33-летний житель города Чебоксары систематически бил шестилетнюю дочь ремнем от дамской сумки. Кроме того, установлено, что в феврале 2019 года мужчина за избиение девочки был привлечен к административной ответственности.

"После того, как в правоохранительные органы поступило сообщение о повторном избиении им малолетней дочери 17 октября, после чего девочка была госпитализирована, органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело по статье 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). В отношении мужчины также возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание малолетней)", - говорится в сообщении регионального СУСК

Подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации министерства здравоохранения Чувашии, состояние 6-летней девочки, поступившей в больницу с множественными ушибами головы, туловища и конечностей, оценивается, как средней степени тяжести.