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РИА Новости

Посольство Китая выясняет подробности трагедии в Эссексе

15:12 24.10.2019
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© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
ЛОНДОН, 24 окт – РИА Новости, Мария Табак. Китайское посольство в Лондоне заявило, что находится на связи с британскими властями в связи с трагедией в Эссексе, где накануне был обнаружен грузовик с телами 39 человек.
В четверг британская полиция сообщила, что погибшие были гражданами Китая.
"С тяжелым сердцем мы прочли сообщения о гибели 39 человек в Эссексе. Мы находимся в тесном контакте с британскими властями и пытаемся прояснить и подтвердить данные сведения", - говорится в заявлении посольства.
Полиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс
23 октября, 20:16Сказано в эфире
Смерть в рефрижераторе. Версии экспертов о трагедии в графстве ЭссексВ британском графстве Эссекс внутри грузовика-рефрижератора правоохранительные органы обнаружили тела 39 человек. В эфире радио Sputnik эксперты озвучили свои версии произошедшего.
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ВеликобританияКитайВ мире
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