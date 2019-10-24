Посольство Китая выясняет подробности трагедии в Эссексе

ЛОНДОН, 24 окт – РИА Новости, Мария Табак. Китайское посольство в Лондоне заявило, что находится на связи с британскими властями в связи с трагедией в Эссексе, где накануне был обнаружен грузовик с телами 39 человек.
В четверг британская полиция сообщила, что погибшие были гражданами Китая.
"С тяжелым сердцем мы прочли сообщения о гибели 39 человек в Эссексе. Мы находимся в тесном контакте с британскими властями и пытаемся прояснить и подтвердить данные сведения", - говорится в заявлении посольства.