Посольство Китая выясняет подробности трагедии в Эссексе

Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018

© AP Photo / PA / Stefan Rousseau Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018

ЛОНДОН, 24 окт – РИА Новости, Мария Табак. Китайское посольство в Лондоне заявило, что находится на связи с британскими властями в связи с трагедией в Эссексе, где накануне был обнаружен грузовик с телами 39 человек.

В четверг британская полиция сообщила, что погибшие были гражданами Китая.