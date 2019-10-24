Член ЕР из Камеруна хочет открыть курсы русского языка на родине

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Член партии "Единая Россия" Тсотшуа Лончи Андре планирует открыть в Камеруне курсы русского языка, чтобы помогать африканцам найти работу в России.

"...Я бы хотел, чтобы после саммита многие африканцы приезжали бы в Россию и занимались бизнесом, а россияне бы поехали работать в Африку. Я открыл агентство, чтобы подготавливать людей из Африки к переезду в Россию - помогать с изучением русского языка, чтобы после курсов им было легче найти работу",— сказал РИА Новости Тсотшуа Лончи Андре.

Тсотшуа Лончи Андре приехал на форум Россия – Африка, чтобы стать агентом для российских и африканских компаний, которые заинтересованы в совместной работе.

В Россию в первый раз Тсотшуа Лончи Андре прибыл 10 лет назад туристом и уже через месяц после первой поездки вернулся с планами остаться. По словам бизнесмена, два года назад он вошёл в партию "Единая Россия" в Москве в районе Кунцево. Его семья вместе с ним живет в столице.

"Я познакомился с мэром Москвы Сергеем Собяниным и с главой МИД Сергеем Лавровым на мероприятии в нашем посольстве. И ещё я знаю много депутатов района Кунцево. С (премьером) Дмитрием Медведевым пока не знаком",- говорит предприниматель.

На экономический форум Россия - Африка Тсошуа Лончи Андре приехал с партийным билетом, шарфом и вымпелом с логотипом партии. На чехле для паспорта у бизнесмена фотография Владимира Путина.

"Я вообще люблю Путина. Он патриот, он очень сильный мужик. И как только я стал гражданином (РФ), я сразу положил свой паспорт в чехол с ним, я его очень уважаю",— рассказал предприниматель.

По словам бизнесмена, он был во многих городах России, и в этом году он хочет поехать в Сибирь, но только тогда, когда там будет температура -50, чтобы почувствовать ее.

В пресс-службе "Единой России" РИА Новости подтвердили, что Тсотшуа Лончи Андре входит в партию.

Саммит и экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.