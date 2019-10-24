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РИА Новости

Россия поставит Нигеру два боевых вертолета Ми-35

15:03 24.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия в ближайшее время реализует контракт на поставку в Нигер боевых вертолетов Ми-35, сообщил РИА Новости в четверг на саммите Россия-Нигер заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Анатолий Пунчук.
Контракт на поставку в Нигер двух вертолетов Ми-35 был заключен в 2016 году.
"Военно-техническое сотрудничество с Нигером развивается динамично. Сейчас мы реализуем контракт на поставку в эту страну двух вертолетов Ми-35 и скоро его завершим", - сказал Пунчук.
Он также отметил, что параллельно реализуется программа по ремонту и модернизации ранее поставленных в Нигер вертолетов Ми-17.
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