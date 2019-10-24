Россия поставит Нигеру два боевых вертолета Ми-35

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия в ближайшее время реализует контракт на поставку в Нигер боевых вертолетов Ми-35, сообщил РИА Новости в четверг на саммите Россия-Нигер заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Анатолий Пунчук.

Контракт на поставку в Нигер двух вертолетов Ми-35 был заключен в 2016 году.

"Военно-техническое сотрудничество с Нигером развивается динамично. Сейчас мы реализуем контракт на поставку в эту страну двух вертолетов Ми-35 и скоро его завершим", - сказал Пунчук.