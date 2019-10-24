Queen опубликовали клип, в котором Bohemian Rhapsody спели тысячи фанатов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Участники группы Queen опубликовали на YouTube клип на песню Bohemian Rhapsody, которую спели более пяти тысяч фанатов из разных стран.

Для того чтобы по-новому воссоздать легендарную композицию, музыканты попросили поклонников исполнить песню дома. Затем, из фрагментов смонтировали ролик.

Потом для песни A Kind of Magiс 2733 художники по визуальным эффектам придумали красочные анимированные заставки, а Don’t Stop Me Now 1822 поклонники превратили в танцевальный перфоманс.

Видео стали результатом музыкального конкурса You Are The Champions, который состоялся в августе в честь того, что оригинальный клип на песню Bohemian Rhapsody набрал более миллиарда просмотров на YouTube в июле этого года.