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РИА Новости
Культура

Queen опубликовали клип, в котором Bohemian Rhapsody спели тысячи фанатов

16:29 24.10.2019
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Участники группы Queen опубликовали на YouTube клип на песню Bohemian Rhapsody, которую спели более пяти тысяч фанатов из разных стран.
Для того чтобы по-новому воссоздать легендарную композицию, музыканты попросили поклонников исполнить песню дома. Затем, из фрагментов смонтировали ролик.
Потом для песни A Kind of Magiс 2733 художники по визуальным эффектам придумали красочные анимированные заставки, а Don’t Stop Me Now 1822 поклонники превратили в танцевальный перфоманс.
Видео стали результатом музыкального конкурса You Are The Champions, который состоялся в августе в честь того, что оригинальный клип на песню Bohemian Rhapsody набрал более миллиарда просмотров на YouTube в июле этого года.
В общей сложности в конкурсе приняли участие более десяти тысяч фанатов из 121 страны.
Вокалист группы Guns N' Roses Эксл Роуз
16 октября, 17:39Культура
Клип Guns N’ Roses набрал миллиард просмотров на YouTube
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