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РИА Новости

Полицейские спасли трех девочек из горящего дома в Омске

14:55 24.10.2019 (обновлено: 16:30 24.10.2019)
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© Фото : Управление МВД Росии по Омской областиВ Омске сотрудники полиции спасли из горящего дома троих детей
В Омске сотрудники полиции спасли из горящего дома троих детей
© Фото : Управление МВД Росии по Омской области
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Трех девочек, включая младенца, спасли полицейские из горящего дома в Омске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские во время патрулирования услышали треск и увидели дым надо одним из частных домов и направились к месту происшествия и вызвали пожарных.
"Хозяева дома сообщили сотрудникам полиции, что в комнате находятся их дочери 2010, 2013, 2019 годов рождения. Сергей Работнев и Константин Анисимов зашли в помещение, крыша которого была объята огнем, и вынесли девочек, после чего посадили их в патрульный автомобиль", - рассказала Ирина Волк.
Прибывшие пожарные ликвидировали пожар, жизни и здоровью девочек ничто не угрожает, заключила официальный представитель МВД России.
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