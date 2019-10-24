Полицейские спасли трех девочек из горящего дома в Омске

"Хозяева дома сообщили сотрудникам полиции, что в комнате находятся их дочери 2010, 2013, 2019 годов рождения. Сергей Работнев и Константин Анисимов зашли в помещение, крыша которого была объята огнем, и вынесли девочек, после чего посадили их в патрульный автомобиль", - рассказала Ирина Волк.