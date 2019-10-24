В ЛНР опасаются масштабных провокаций силовиков вблизи участка отвода сил

ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается масштабных провокаций украинских силовиков вблизи участка разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"Противник продолжает подготовку масштабных провокаций с целью дестабилизации обстановки на линии соприкосновения, пытаясь сорвать процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе", - сказал Филипоненко.

По его словам, провокации могут происходить на позициях 72 бригады украинских силовиков в районе населенного пункта Золотое.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.