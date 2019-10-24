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РИА Новости

В ЛНР опасаются масштабных провокаций силовиков вблизи участка отвода сил

14:52 24.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается масштабных провокаций украинских силовиков вблизи участка разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"Противник продолжает подготовку масштабных провокаций с целью дестабилизации обстановки на линии соприкосновения, пытаясь сорвать процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе", - сказал Филипоненко.
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По его словам, провокации могут происходить на позициях 72 бригады украинских силовиков в районе населенного пункта Золотое.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскУкраинаВ мире
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