В Татарстане сотрудники колонии поймали кошку-наркокурьера

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии № 10 в Татарстане поймали кошку, которая направлялась в учреждение с ошейником, полным гашиша, сообщает региональное управление ФСИН.
Инцидент произошел накануне вечером. Изъятое вещество и кошку передали в полицию на экспертизу.
По данным ведомства, в 2010 году в этом же исправительном учреждении уже был такой случай — сотрудники поймали кошку с героином в ошейнике.
Выяснилось, что один из осужденных долгое время приручал местную кошку, а затем отправил ее на волю с одним из освободившихся. Там животное несколько дней не кормили, а затем выпустили около колонии, надев ошейник с наркотиком. Голодная кошка отправилась к своему хозяину, но ее задержали сотрудники учреждения.
© Фото : УФСИН России по Республике ТатарстанСотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан пресекли попытку доставки в колонию предположительно наркотического вещества с использованием кошки
© Фото : УФСИН России по Республике Татарстан
Сотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан пресекли попытку доставки в колонию предположительно наркотического вещества с использованием кошки
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