В Татарстане сотрудники колонии поймали кошку-наркокурьера

По данным ведомства, в 2010 году в этом же исправительном учреждении уже был такой случай — сотрудники поймали кошку с героином в ошейнике.

Выяснилось, что один из осужденных долгое время приручал местную кошку, а затем отправил ее на волю с одним из освободившихся. Там животное несколько дней не кормили, а затем выпустили около колонии, надев ошейник с наркотиком. Голодная кошка отправилась к своему хозяину, но ее задержали сотрудники учреждения.