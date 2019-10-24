Минтруд заявил о снижении доли людей, работающих в неблагоприятных условиях

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Доля людей, занятых в неблагоприятных условиях труда, снижается после пика в 2014 году и составляет 37,9%, заявил начальник отдела политики охраны труда департамента условий и охраны труда Минтруда РФ Денис Зибарев.

"В настоящее время снижается доля работников, занятых в неблагоприятных условиях труда, достигнув десятилетнего пика в 2014 году. Этот показатель начал снижаться в 2018 и составил на сегодня 37,9%", – сказал он на форуме "Рискамнет".

По словам Зибарева, на 15% сократились потери общего фонда рабочего времени, что привело к снижению экономических потерь работодателей. Наибольшее число погибших в результате несчастных случаев в настоящее время зафиксировано в строительстве и обрабатывающем производстве.

По его словам, в советский период был сформирован реактивный подход к охране труда, но сегодня отдельные индикаторы и показатели в этой области свидетельствуют о том, что потенциал подхода практически исчерпан.