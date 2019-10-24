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РИА Новости

Минтруд заявил о снижении доли людей, работающих в неблагоприятных условиях

14:48 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Владимир Песня
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Каски рабочих. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Доля людей, занятых в неблагоприятных условиях труда, снижается после пика в 2014 году и составляет 37,9%, заявил начальник отдела политики охраны труда департамента условий и охраны труда Минтруда РФ Денис Зибарев.
"В настоящее время снижается доля работников, занятых в неблагоприятных условиях труда, достигнув десятилетнего пика в 2014 году. Этот показатель начал снижаться в 2018 и составил на сегодня 37,9%", – сказал он на форуме "Рискамнет".
По словам Зибарева, на 15% сократились потери общего фонда рабочего времени, что привело к снижению экономических потерь работодателей. Наибольшее число погибших в результате несчастных случаев в настоящее время зафиксировано в строительстве и обрабатывающем производстве.
По его словам, в советский период был сформирован реактивный подход к охране труда, но сегодня отдельные индикаторы и показатели в этой области свидетельствуют о том, что потенциал подхода практически исчерпан.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
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В частности, Зибарев обратил внимание на то, что число зарегистрированных несчастных случаев в стране снизилось в 2018 году по отношению к 2017 лишь на 1,99%, а общее число погибших в результате несчастных случаев за тот же период – снизилось на 1,44%.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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