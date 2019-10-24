Кобылкин считает Африку очень похожей на Арктику

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Африка и Арктика очень схожи по сложности климата, богатству ресурсов и сложности привлечения добывающих компаний, сообщил в ходе форума "Россия – Африка" министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Глава Минприроды России выступил на встрече, посвященной разработке полезных ископаемых в странах Африки. Он пояснил, что прожил в арктическом регионе около четверти века, возглавлял расположенный в Арктике регион, а после побывал с визитом в Африке.

"Африка очень сильно похожа на Арктику. Мы очень сошлись. Очень большая ресурсная база, очень непростые климатические условия и очень непросто привлечь туда компании для того, чтобы они играли по правилам, которые нужны в тех регионах... Выходят инвесторы, они понимают сложность добычи, для них абсолютно незнакомая страна. То же самое было и в Арктике", - пояснил Кобылкин.

Он добавил, что также Россия и Африканский континент похожи и своими целями.

"Как сказал мой зимбабвийский коллега, надо было раньше встретиться, гораздо раньше. Но все, что не делается, к лучшему. Я рад, что мы открыты и понимаем друг друга", - подчеркнул Кобылкин.