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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Кобылкин считает Африку очень похожей на Арктику

14:45 24.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Африка и Арктика очень схожи по сложности климата, богатству ресурсов и сложности привлечения добывающих компаний, сообщил в ходе форума "Россия – Африка" министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
Глава Минприроды России выступил на встрече, посвященной разработке полезных ископаемых в странах Африки. Он пояснил, что прожил в арктическом регионе около четверти века, возглавлял расположенный в Арктике регион, а после побывал с визитом в Африке.
"Африка очень сильно похожа на Арктику. Мы очень сошлись. Очень большая ресурсная база, очень непростые климатические условия и очень непросто привлечь туда компании для того, чтобы они играли по правилам, которые нужны в тех регионах... Выходят инвесторы, они понимают сложность добычи, для них абсолютно незнакомая страна. То же самое было и в Арктике", - пояснил Кобылкин.
Он добавил, что также Россия и Африканский континент похожи и своими целями.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме Россия – Африка
Вчера, 14:32Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Кобылкин пригласил коллег из Африки посмотреть работу добывающих компаний
"Как сказал мой зимбабвийский коллега, надо было раньше встретиться, гораздо раньше. Но все, что не делается, к лучшему. Я рад, что мы открыты и понимаем друг друга", - подчеркнул Кобылкин.
Экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
Вчера, 09:58Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Африка должна создать условия для инвестиций в геологию, заявил Кобылкин
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаМинприродыАрктикаДмитрий КобылкинАфрикаРоссияЭкономика
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