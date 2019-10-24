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РИА Новости
Война в Сирии

Европарламент призвал создать зону безопасности под эгидой ООН в Сирии

14:44 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Европарламент одобрил в четверг резолюцию с призывом принять санкции против Турции из-за операции на севере Сирии, а также с призывом создать в этом регионе зону безопасности под эгидой ООН.
"Депутаты Европарламента решительно осудили одностороннее военное вмешательство Турции на северо-востоке Сирии, призвав Турцию вывести все свои силы с сирийской территории", - говорится в решении евродепутатов.
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В одобренной резолюции они осудили также планы Турции по созданию "безопасной зоны" вдоль границы на северо-востоке Сирии и выразили обеспокоенность тем, что "американо-турецкое соглашение о временном прекращении огня может узаконить турецкую оккупацию этой зоны".
При этом депутаты Европарламента "выступили за создание зоны безопасности под руководством ООН на севере Сирии".
В качестве ответных мер ЕП предлагает "ввести ряд целенаправленных санкций и визовых запретов в отношении турецких должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека, а также рассмотреть вопрос о принятии целенаправленных экономических мер против Турции".
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"Непросто, но получится". Эксперт о договоренностях РФ и Турции по СирииГлава Минобороны РФ рассказал главкому СДС о планах расширения маршрутов патрулирования в Сирии. Это – рабочее согласование принятых решений, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Подберезкин.
В частности, депутаты предлагают рассмотреть вопрос о приостановлении торговых преференций в соглашении по сельскому хозяйству и, в качестве крайней меры, приостановить действие Таможенного союза ЕС-Турция.
Ранее саммит ЕС назвал действия Турции на северо-востоке Сирии "угрожающими европейской безопасности" и призвал вывести турецкие войска.
Главы МИД стран ЕС ранее приняли заявление, согласно которому Евросоюз договорился координировать политику по поставкам оружия Турции с учетом уже принятых рядом стран решений прекратить выдачу лицензий и продажу вооружений, однако не ввел оружейное эмбарго, поскольку Турция состоит в НАТО.
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