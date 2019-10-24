Европарламент призвал создать зону безопасности под эгидой ООН в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Европарламент одобрил в четверг резолюцию с призывом принять санкции против Турции из-за операции на севере Сирии, а также с призывом создать в этом регионе зону безопасности под эгидой ООН.

"Депутаты Европарламента решительно осудили одностороннее военное вмешательство Турции на северо-востоке Сирии, призвав Турцию вывести все свои силы с сирийской территории", - говорится в решении евродепутатов.

В одобренной резолюции они осудили также планы Турции по созданию "безопасной зоны" вдоль границы на северо-востоке Сирии и выразили обеспокоенность тем, что "американо-турецкое соглашение о временном прекращении огня может узаконить турецкую оккупацию этой зоны".

При этом депутаты Европарламента "выступили за создание зоны безопасности под руководством ООН на севере Сирии".

В качестве ответных мер ЕП предлагает "ввести ряд целенаправленных санкций и визовых запретов в отношении турецких должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека, а также рассмотреть вопрос о принятии целенаправленных экономических мер против Турции".

В частности, депутаты предлагают рассмотреть вопрос о приостановлении торговых преференций в соглашении по сельскому хозяйству и, в качестве крайней меры, приостановить действие Таможенного союза ЕС-Турция.

Ранее саммит ЕС назвал действия Турции на северо-востоке Сирии "угрожающими европейской безопасности" и призвал вывести турецкие войска.