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РИА Новости

ВГТРК опровергла сообщение об эвакуации в здании компании

14:39 24.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве
Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-служба ВГТРК опровергла РИА Новости появившиеся в СМИ сведения о якобы эвакуации в здании вещателя.
Ранее в СМИ появилось сообщение, что спасатели прибыли к офису Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) в Северном административном округе Москвы. В здании, расположенном на 5-й улице Ямского поля, якобы проводилась эвакуация.
"Нас не эвакуировали. Это, видимо, был какой-то ошибочный вызов, они и из машины, кажется, не вышли. У нас тишина", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
Здание Совета Федерации РФ
23 октября, 12:20РИА Новости
В Москве эвакуировали здание Совета Федерации
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ВГТРКМоскваОбщество
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