ВГТРК опровергла сообщение об эвакуации в здании компании

Ранее в СМИ появилось сообщение, что спасатели прибыли к офису Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) в Северном административном округе Москвы. В здании, расположенном на 5-й улице Ямского поля, якобы проводилась эвакуация.

"Нас не эвакуировали. Это, видимо, был какой-то ошибочный вызов, они и из машины, кажется, не вышли. У нас тишина", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.