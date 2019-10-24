ВГТРК опровергла сообщение об эвакуации в здании компании

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-служба ВГТРК опровергла РИА Новости появившиеся в СМИ сведения о якобы эвакуации в здании вещателя.
Ранее в СМИ появилось сообщение, что спасатели прибыли к офису Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) в Северном административном округе Москвы. В здании, расположенном на 5-й улице Ямского поля, якобы проводилась эвакуация.
"Нас не эвакуировали. Это, видимо, был какой-то ошибочный вызов, они и из машины, кажется, не вышли. У нас тишина", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
23 октября, 12:20РИА НовостиВ Москве эвакуировали здание Совета Федерации